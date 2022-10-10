Незабаром їх стане 15, адже Фінляндія та Швеція долучаться одразу після свого офіційного вступу до Альянсу. Наразі можна впевнено сказати, що країни-члени готові застосовувати військову силу проти російського агресора. Про це на стрімі 24 каналу з Романом Цимбалюком сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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13 членів готові зі зброєю у руках боротися разом за Україну. Додамо туди Велику Британію та США. Нам потрібно очікувати вето якогось Орбана, чи що?,

– сказав публіцист.

Може бути створена нова організація

Піонтковський пригадав ідею великого друга українського народу Бориса Джонсона про створення нової організації, адже НАТО не виконує своїх функцій. Саме країни, які підписали заявку про наше членство, і можуть її започаткувати.

Ціла низка психологічних бар'єрів пройдена. Зокрема, прийнято план знищення російського флоту у разі використання ядерної зброї. Піонтковський зауважує, що можна сперечатися, який злочин страшніший:

боягузливо кинута одна ядерна боєголовка;

свідоме системне знищення інфраструктури та мирного населення.

"Якщо за перше ви готові боротися і доводити, що ви щось значите у світовій історії, тоді вступайте і зараз", – наполягає він.

Голос України має звучати голосно

Усе вищезазначене, відзначає Піонтковський, найближчі три дні буде активно обговорюватися. Відтак ми маємо чітко заявити про свою позицію.

Голос України має звучати дуже голосно та вимогливо. Ви маєте право вимагати. Ви зараз помираєте за Захід, а не Захід за вас,

– наголосив публіцист.

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