В скором времени их станет 15, ведь Финляндия и Швеция присоединятся сразу после своего официального вступления в Альянс. Пока можно уверенно сказать, что страны-члены готовы применять военную силу против российского агрессора. Об этом на встрече 24 канала с Романом Цымбалюком сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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13 членов готовы с оружием в руках сражаться за Украину. Добавим туда Великобританию и США. Нам нужно ожидать вето какого-то Орбана, что ли?

– сказал публицист.

Может быть создана новая организация

Пионтковский вспомнил идею великого друга украинского народа Бориса Джонсона о создании новой организации, ведь НАТО не выполняет свои функции. Именно страны, подписавшие заявку о нашем членстве, и могут положить ей начало.

Целый ряд психологических барьеров пройден. В частности, принят план уничтожения флота при использовании ядерного оружия. Пионтковский отмечает, что можно спорить, какое преступление страшнее:

трусливо брошенная одна ядерная боеголовка;

сознательное системное уничтожение инфраструктуры и мирного населения.

"Если за первое вы готовы бороться и доказывать, что вы что-то значите в мировой истории, тогда вступайте и сейчас", – настаивает он.

Голос Украины должен звучать громко

Все вышеперечисленное, отмечает Пионтковский, ближайшие три дня будет активно обсуждаться. Следовательно, мы должны четко заявить о своей позиции.

Голос Украины должен звучать очень громко и требовательно. Вы имеете право требовать. Вы сейчас умираете за Запад, а не Запад за вас,

– подчеркнул публицист.

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