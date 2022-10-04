Об этом 24 каналу рассказал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. По его мнению, у нашей страны крайне существенные агитационные аргументы относительно членства в Альянсе.

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Лучший аргумент – освобождение территорий

Подоляк подчеркнул, что лучшим аргументом Украины будет освобождение от российских захватчиков наших территорий. По его словам, после деоккупации таких городов как Донецк и Луганск, те 18 государств, которые еще не поддержали нашу заявку, инициируют скорейшее принятие Украины в Альянс.

Такого огромного опыта практической работы во время интенсивного масштабного военного конфликта больше ни у кого в Европе и вообще в НАТО не существует, поэтому Украина должна поделиться опытом как член НАТО.

– отметил советник руководителя ОП.

Он объяснил, что Украина будет спокойно держать курс на Альянс, несмотря на то, чтобы там не говорила Россия, поскольку теперь это уже юридическая процедура.

Наше вступление гораздо ближе, чем все говорят

Подоляк объяснил, что сроки нашего принятия в Альянс напрямую зависят от контрнаступления Вооруженных Сил. Так, чем быстрее украинские защитники будут показывать невероятные результаты, тем активнее будут проходить дебаты и дискуссии о нашем принятии.

Украина – это страна, которая может всех шокировать. И темпы – это не 10 – 30 лет, а гораздо более короткие сроки, которые нам придется пройти, чтобы быть в НАТО,

– отметил советник руководителя ОП.

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