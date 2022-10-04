Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. На його думку, у нашої країни є вкрай суттєві агітаційні аргументи щодо членства в Альянсі.
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Найкращий аргумент – звільнення територій
Подоляк наголосив, що найкращим аргументом України буде звільнення від російських загарбників наших територій. За його словами, після деокупації таких міст як Донецьк та Луганськ, ті 18 держав, які ще не підтримали нашу заявку, ініціюють якомога швидке прийняття України до Альянсу.
Такого величезного досвіду практичної роботи під час інтенсивного масштабного військового конфлікту більше ні в кого в Європі та загалом в НАТО не існує, тому Україна має поділитися досвідом як член НАТО,
– зазначив радник керівника ОП.
Він пояснив, що Україна буде спокійно тримати курс на Альянс, попри те, щоб там не говорила Росія, оскільки тепер це вже юридична процедура.
Наш вступ набагато ближче, ніж всі говорять
Подоляк пояснив, що терміни нашого прийняття до Альянсу безпосередньо залежать від контрнаступу Збройних Сил. Так, чим швидше українські захисники показуватимуть неймовірні результати, тим активніше будуть відбуватися дебати та дискусії щодо нашого прийняття.
Україна – це країна, яка може всіх шокувати. І темпи – це не 10 – 30 років, а набагато коротші терміни, які нам доведеться пройти, щоб бути в НАТО,
– відзначив радник керівника ОП.
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Вступ України в НАТО: останні новини
- Генеральний секретар НАТО 4 жовтня отримав заявку України на вступ до Альянсу. Наступним етапом стане обговорення цієї заявки на рівні Північноатлантичної Ради.
- Перспективу членства України в НАТО вперше обговорять на офіційному рівні. Це станеться на найближчому засіданні контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Зустріч на рівні міністрів запланована на 12 – 13 жовтня.
- Президент Болгарії Румен Радєв не підтримав звернення лідерів 9 країн-членів НАТО щодо пришвидшеного вступу України до Альянсу. Лідер Болгарії наголосив, що це має статися лише після врегулювання конфлікту між Україною та Росією.
- Україна спільно з міжнародними партнерами працює над двостороннім договором, який би надавав гарантії безпеки під час перехідного періоду вступу в НАТО. Поки про результати говорити рано, але процес триває.