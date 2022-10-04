Про це 24 каналу розповів радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк. На його думку, у нашої країни є вкрай суттєві агітаційні аргументи щодо членства в Альянсі.

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Найкращий аргумент – звільнення територій

Подоляк наголосив, що найкращим аргументом України буде звільнення від російських загарбників наших територій. За його словами, після деокупації таких міст як Донецьк та Луганськ, ті 18 держав, які ще не підтримали нашу заявку, ініціюють якомога швидке прийняття України до Альянсу.

Такого величезного досвіду практичної роботи під час інтенсивного масштабного військового конфлікту більше ні в кого в Європі та загалом в НАТО не існує, тому Україна має поділитися досвідом як член НАТО,

– зазначив радник керівника ОП.

Він пояснив, що Україна буде спокійно тримати курс на Альянс, попри те, щоб там не говорила Росія, оскільки тепер це вже юридична процедура.

Наш вступ набагато ближче, ніж всі говорять

Подоляк пояснив, що терміни нашого прийняття до Альянсу безпосередньо залежать від контрнаступу Збройних Сил. Так, чим швидше українські захисники показуватимуть неймовірні результати, тим активніше будуть відбуватися дебати та дискусії щодо нашого прийняття.

Україна – це країна, яка може всіх шокувати. І темпи – це не 10 – 30 років, а набагато коротші терміни, які нам доведеться пройти, щоб бути в НАТО,

– відзначив радник керівника ОП.

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