В ходе встречи в эстонской столице обсудили ряд важнейших вопросов. В частности, отметили, что НАТО должно продолжать оказывать Украине необходимую помощь.

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Швеция и Финляндия приняли участие в мероприятии. По состоянию на 18 сентября не ратифицировали их вступление в НАТО только три страны. Речь идет о:

Турции;

Словакии;

Венгрии.

Почему эти страны "тормозят"

Турция активно выступала против вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Реджеп Эрдоган сначала заявил, что его страна не поддержит вступление Швеции и Финляндии в Альянс. Он напомнил, что страны ввели санкции против Турции. Кроме того, турецкий лидер обвинил государства в поддержке и укрывании террористов. Речь идет о Рабочей партии Курдистана.

Затем Турция, Швеция и Финляндия начали переговоры. В то же время Эрдоган заявил, что они "не на желаемом уровне".

Тем временем в Венгрии и Словакии – к сожалению, остается серьезное влияние россии. Присоединение Финляндии и Швеции к НАТО – серьезное поражение для страны-оккупанта. В частности, россия фактически потеряет контроль над Балтийским морем. Страна-агрессор устраивала истерику, откровенно угрожала Швеции и Финляндии, а затем испытала крылатую ракету "Циркон" в Баренцевом море.

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