Під час зустрічі в естонській столиці обговорили низку найважливіших питань. Зокрема, наголосили, що НАТО має продовжувати надавати Україні необхідну допомогу.

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Швеція та Фінляндія взяли участь у заході. Станом на 18 вересня їхній вступ до НАТО не ратифікували лише 3 країни. Мовиться про:

Туреччину;

Словаччину;

Угорщину.

Чому ці країни "гальмують"

Туреччина активно виступала проти вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Реджеп Ердоган спершу заявив, що його країна не підтримає вступ країн до Альянсу. Він нагадав, що Швеція та Фінляндія запровадила санкції проти Туреччини. Окрім того, турецький лідер звинуватив держави у підтримці та укриванні терористів. Мовиться про Робітничу партію Курдистану.

Згодом Туреччина, Швеція та Фінляндія розпочали переговори. Водночас Ердоган заявив, що вони "не на бажаному рівні".

Тим часом в Угорщині та Словаччині – на жаль, залишається серйозний вплив росії. Приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО – серйозна поразка для країни-окупантки. Зокрема, росія фактично втратить контроль над Балтійським морем. Країна-агресорка влаштовувала істерику, відверто погрожувала Швеції та Фінляндії, а згодом випробувала крилату ракету "Циркон" у Баренцовому морі.

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