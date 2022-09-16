Про це 24 каналу розповів журналіст, міжнародний оглядач Іван Яковина. Раніше він розказав про те, чому Китай хоче припинення війни в Україні.

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У Другій світовій війні долю Німеччини знали за 2 роки до перемоги

Яковина зазначив, що під час Другої світової війни сталін, Черчилль і Рузвельт почали думати про те, якою буде Німеччина і Європа ще в 1943 році. Ще тоді, коли гітлерівські війська були на території срср.

Треба було розв'язувати питання завчасно. І нині Європі, США, можливо Японії, Казахстану і звісно ж Україні треба думати над тим, як виглядатиме росія після поразки у війні,

– зауважив журналіст.

Міжнародний оглядач продовжив, що необхідно вирішити, яким там буде устрій, яким буде режим, які будуть стосунки з Китаєм, Україною, Білоруссю, США тощо.

"Чи потрібна окупаційна адміністрація, чи ні? Як це було в Німеччини", – наголосив Яковина.

Війна закінчиться неочікувано

На його думку, про це варто думати вже, бо війна може закінчитись дуже несподівано. У якийсь момент фронт у росії розвалиться, в москві станеться переворот, путіна приберуть, і важливо, щоб у цей момент не сталось біди.

Важливо, якщо європейці знатимуть, що після поразки росії у війні, в Європі все буде нормально, не почнеться ядерна війна, то вони надаватимуть Україні більше зброї для перемоги. Бо нині європейці бояться, що в росії почнеться хаос. І у цьому хаосі вони з переляку почнуть бити всіх підряд,

– підкреслив міжнародний оглядач.

Журналіст додав, що теоретичний гіркін, якщо прийде до влади, одразу запустить ядерну ракету по Лондону чи Києву, просто "тому що". Цього допустити ніяк не можна. Відпускати ситуацію теж, і займатись внутрішніми питаннями росії доведеться на певному етапі.

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