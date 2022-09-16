Об этом 24 каналу рассказал журналист, международный обозреватель Иван Яковина. Ранее он рассказал о том, почему Китай хочет прекращения войны в Украине.

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Во Второй мировой войне судьбу Германии знали за 2 года до победы

Яковина отметил, что во время Второй мировой войны сталин, Черчилль и Рузвельт начали думать о том, какой будет Германия и Европа еще в 1943 году. Еще тогда, когда гитлеровские войска были на территории ссср.

Надо было решать вопросы раньше времени. И сейчас Европе, США, возможно Японии, Казахстану и, конечно же, Украине надо думать над тем, как будет выглядеть россия после поражения в войне,

– заметил журналист.

Международный обозреватель продолжил, что необходимо решить, каким там будет устройство, каким будет режим, какие отношения будут с Китаем, Украиной, Беларусью, США и т.д.

"Нужна оккупационная администрация или нет? Как это было в Германии", – подчеркнул Яковина.

Война закончится неожиданно

По его мнению, об этом следует думать уже, потому что война может закончиться очень неожиданно. В какой-то момент фронт в россии развалится, в москве произойдет переворот, путина уберут, и важно, чтобы в этот момент не случилось беды.

Важно, если европейцы будут знать, что после поражения россии в войне, в Европе все будет нормально, не начнется ядерная война, они будут предоставлять Украине больше оружия для победы. Потому что европейцы боятся, что в россии начнется хаос. И в этом хаосе они с испуга начнут бить всех подряд,

– подчеркнул международный обозреватель.

Журналист добавил, что теоретический гиркин, если придет к власти, сразу запустит ядерную ракету по Лондону или Киеву, просто "потому что". Этого допустить никак нельзя. Отпускать ситуацию тоже, и заниматься внутренними вопросами россии придется на определенном этапе.

Яковина предположил, что война россии с Украиной завершится неожиданно: смотрите видео

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