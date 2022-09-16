Российские подразделения, до сих пор находящиеся на временно оккупированных территориях Херсонской области, отрезаны от налаженной поставки пищи и питьевой воды. Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

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Оккупанты бегут из Херсона

Командование десантно-штурмового подразделения воздушно-десантных войск из России, расположенного неподалеку Каховки, не может решить проблему обеспечения личного состава на передовых позициях питьевой водой и боеприпасами.

Местное население отказывается обеспечивать оккупантов продовольствием даже под принуждением. Пополнение запасов воды и боекомплекта осуществляется исключительно ночью гражданским автотранспортом, угнанным в ближайших населенных пунктах.

Ряд подразделений оккупационной армии в Херсонской области получил приказ о выводе личного состава на левый берег Днепра, используя для этого маломерные плавсредства – моторные лодки, угнанные в окрестных селах.

Кроме того, вблизи места паромной переправы через Днепр зафиксировано появление нескольких групп безоружных захватчиков по 10-20 человек. Эти военнослужащие отказались участвовать в боевых действиях.

В итоге командиры подразделений сняли их со всех видов снабжения, изъяли оружие и отпустили "на вольные хлеба". Они вынуждены попрошайничать у местных жителей и ищут возможности вернуться домой.

Захватчики массово убегают и отказываются воевать

Сейчас у оккупантов наблюдается нагнетание панических настроений и нежелание участвовать в войне.

Ситуация усугубляется благодаря несвоевременным и неполным выплатам обещанного денежного обеспечения. Многие военные, единственной мотивацией которых было именно материальное обеспечение, ищут возможности либо вернуться на территорию россии, либо сдаться в плен.

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