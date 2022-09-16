Це призвело до того, що Казахстан оголосив про призупинення членства в організації з 2023 року. Про це 24 каналу розповів журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.
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Для лукашенка "кинути" путіна – найкращий варіант
За його словами, організація довела свою повну неспроможність допомогти країнам-членам. Завдяки цьому Сполучені Штати досягли своєї мети – повністю знищити вплив владіміра путіна на ті країни, які хоч і на папері, але вважались союзниками росії.
Яковина припустив, що наближається той час, коли й самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко захоче вийти з ОДКБ. Так, лукашенко розуміє, що путін програв війну в Україні, тому починає шукати для себе шляхи відступу.
Я впевнений, що недалеко той день, коли він "кине" путіна,
– наголосив міжнародний оглядач.
На думку Яковини, для самопроголошеного президента білорусі це найкращий варіант. Отже, найближчим часом це, ймовірно, може відбутися.
Яковина розповів, що лукашенко може "кинути" путіна: дивіться відео
Останні новини білорусі: коротко
- Режим лукашенка визнав екстремістським Об'єднаний перехідний кабінет білорусі. До такого рішення вдалися через те, що опозиціонери ухвалили постанову, у якій зазначається, що їхньою головною метою є захист суверенітету та незалежності білорусі.
- Лукашенко надумав позбавляти громадянства білорусів, які виїхали за кордон. На його думку, потрібно перевірити тих, хто залишив білорусь, та чи діє така людина на шкоду державі та народу. А також обговорити вимоги до тих білорусів, які отримали "карту поляка" або інші документи за кордоном.
- У білорусі почали масово судити активістів, зокрема вже винесли вироки щодо 5 осіб за нібито підготовку до захоплення державної влади неконституційним шляхом. Троє з них отримали покарання у вигляді понад 10 років ув'язнення.
- Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко анонсував "перебудову" у партійній системі. Хоче ліквідувати партії, які виступатимуть проти влади.