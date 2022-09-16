Це призвело до того, що Казахстан оголосив про призупинення членства в організації з 2023 року. Про це 24 каналу розповів журналіст та міжнародний оглядач Іван Яковина.

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Для лукашенка "кинути" путіна – найкращий варіант

За його словами, організація довела свою повну неспроможність допомогти країнам-членам. Завдяки цьому Сполучені Штати досягли своєї мети – повністю знищити вплив владіміра путіна на ті країни, які хоч і на папері, але вважались союзниками росії.

Яковина припустив, що наближається той час, коли й самопроголошений президент білорусі алєксандр лукашенко захоче вийти з ОДКБ. Так, лукашенко розуміє, що путін програв війну в Україні, тому починає шукати для себе шляхи відступу.

Я впевнений, що недалеко той день, коли він "кине" путіна,

– наголосив міжнародний оглядач.

На думку Яковини, для самопроголошеного президента білорусі це найкращий варіант. Отже, найближчим часом це, ймовірно, може відбутися.

Яковина розповів, що лукашенко може "кинути" путіна: дивіться відео

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