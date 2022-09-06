Ця справа є досить резонансною. Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови об’єднаного перехідного комітету білорусі Павло Латушко.

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лукашенко всюди вбачає американський слід

Він зауважив, що рік тому, коментуючи цю справу, самопроголошений президент білорусі лукашенко заявив, начебто тут є американський слід. Мовляв, американські служби займалися підготовкою до його усунення, а також "обіцяв показати погріб, де мали його утримувати".

Звісно ж, ніяких доказів американського сліду або погребу у результаті не показали,

– заявив білоруський опозиціонер.

Сьогодні експерти оцінюють цю справу, як сплановану спецоперацію комітету державної безпеки білорусі, ймовірно, за участі фсб росії. Латушко наголосив, що останнім часом режим самопроголошеного президента намагається засудити чималу кількість активістів та виносить їм максимальні вироки.

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Навіщо білорусі такі спецоперації

На думку білоруського опозиціонера, у такий спосіб білорусь могла готуватися до військових дій росії в Україні. Саме тому проводила так звану "зачистку".

Їм важливо було прибрати тих осіб, які потенційно могли координувати або виходити, як лідери на протести проти російської окупації України й проти російської окупації білорусі, яку ми зараз бачимо,

– пояснив Латушко.

За словами опозиціонера, станом на сьогодні у білорусі є близько 1267 політичних в'язнів. Коли хтось з незаконно засуджених виходить на свободу, одразу ж з'являються нові затримані.

Слідчий комітет лукашенка декілька тижнів тому публічно оголосив про своє засідання та повідомив, що відкрито 11 тисяч справ щодо білоруських активістів. Так, за однією справою може проходити й більше ніж одна особа. Тож "можемо уявити масштаби репресій, які продовжує готувати режим".

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Чого боїться лукашенко

Лукашенко провів лекцію перед учнями, на якій заявив, мовляв, 17 вересня "не під тиском Заходу, а самостійно" будуть втілені кроки щодо об'єднання білоруського суспільства. А рупор самопроголошеного президента гайдукевич повторив його риторику, однак зазначив, що ці кроки не стосуватимуться активних лідерів демократичного протесту.

На думку Латушка, те, що лукашенко заводить цю риторику свідчить, що зростає тиск, який здійснює Захід та білоруське суспільство на режим самопроголошеного президента.

лукашенко цього боїться й під цим тиском вже нібито готовий зробити якісь кроки,

– зазначив білоруський опозиціонер.