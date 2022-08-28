Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та заступник голови об’єднаного перехідного кабінету білорусі Павло Латушко. За його словами, лукашенко боїться й Україну, тому намагається не літати поблизу кордону з нашою країною.

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Кого лукашенко вважає загрозою для себе

Самопроголошений президент бачить загрозу з боку білоруських добровольців, що воюють з країною-окупанткою в Україні. Так, полк імені Кастуся Калиновського опублікував мем "Саша, собирайся в Гаагу". Латушко переконаний, що лукашенку все це показують та доповідають.

Його це не може не нервувати, оскільки він є людиною, яка емоційно піддається психологічним атакам. Тому це вводить його у стан злості, ступору та страху,

– зауважив білоруський опозиціонер.

За його словами, він навіть збільшив охорону, адже остерігається росіян, які на певному етапі захочуть його "прибрати". А головне, він боїться білоруського народу, тому нарощує репресії проти нього.

Латушко розповів, кого боїться лукашенко: дивіться відео

Чи боїться лукашенко путіна

Латушко нагадав, як німецький канцлер Олаф Шольц розповів про заяву путіна, що нібито такі держави, як Україна та білорусь не мають існувати. У контексті білорусі лукашенка це не може не тригерити, однак самопроголошений президент атакує канцлера Німеччини.

"лукашенко публічно ображає президентів Німеччини та Франції, але жодного слова не говорить путіну, який заявив Шольцу про те, що білорусь не має існувати", – наголосив білоруський опозиціонер.

Єдине, що лукашенко сказав "Я знаю, що говорить путін". Але вибачте, що значить "Я знаю"? Якщо ти намагаєшся незаконно називатися президентом, а сусідній голова говорить, що такої країни не має існувати, то значить ти дуже сильно боїшся путіна. Дуже сильно, ним (лукашенком – 24 канал) опанував страх,

– зауважив Латушко.

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