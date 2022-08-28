Об этом 24 каналу рассказал белорусский оппозиционер и заместитель главы объединенного переходного кабинета беларуси Павел Латушко. По его словам, лукашенко боится и Украины, поэтому старается не летать вблизи границы с нашей страной.
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Кого лукашенко считает угрозой для себя
Самопровозглашенный президент видит угрозу со стороны белорусских добровольцев, воюющих со страной-оккупантом в Украине. Так, полк имени Кастуся Калиновского опубликовал мем "Саша, собирайся в Гаагу". Латушко уверен, что лукашенко все это показывают и докладывают.
Его это не может не нервничать, поскольку он человек, эмоционально поддающийся психологическим атакам. Поэтому это вводит его в состояние злобы, ступора и страха,
– заметил белорусский оппозиционер.
По его словам, он даже увеличил охрану, ведь опасается россиян, которые на определенном этапе захотят его "убрать". А главное, он боится белорусского народа, поэтому увеличивает репрессии против него.
Латушко рассказал, кого боится лукашенко: смотрите видео
Боится ли лукашенко путина
Латушко напомнил, как немецкий канцлер Олаф Шольц рассказал о заявлении путина, что якобы такие государства, как Украина и беларусь, не должны существовать. В контексте беларуси лукашенко это не может не триггерить, однако самопровозглашенный президент атакует канцлера Германии.
"Лукашенко публично оскорбляет президентов Германии и Франции, но ни слова не говорит путину, который заявил Шольцу о том, что беларусь не должна существовать", – подчеркнул белорусский оппозиционер.
Единственное, что лукашенко сказал: "Я знаю, что говорит путин". Но, извините, что значит "Я знаю"? Если ты пытаешься незаконно называться президентом, а соседний глава говорит, что такой страны не должно существовать, значит, ты очень сильно боишься путина. Очень сильно, им (лукашенко – 24 канал) овладел страх,
– заметил Латушко.
Последние нелепые заявления лукашенко
- Самопровозглашенный президент беларуси продолжает кормить баснями свой народ. Да, он рассказал, что бомбардировщики страны уже готовы к транспортировке ядерного вооружения . И это, по его словам, должно серьезно напугать Запад.
- лукашенко решил поздравить Украину с Днем Независимости. Учитывая его помощь оккупантам, это выглядит крайне цинично. Он решил пожелать Украине "мирного неба, толерантности, мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".
- Самопровозглашенный президент помогает путину в войне против Украины, однако внезапно заявил, что не хочет войны и не планирует никакого нападения или бомбардировок Украины с территории беларуси. Латушко объяснил, что это работа на белорусскую аудиторию.