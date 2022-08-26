Відповідну заяву посіпака путіна оголосив перед журналістами. Під час свого виступу лукашенко вирішив похизуватися тим, що його аж ніяк не лякає операція "Атлантична рішучість".

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Бомбардувальники готові переносити ядерне озброєння

лукашенко вирішив зробити такий публічний випад лише тому, що наразі триває операція "Атлантична рішучість". У її рамках триває вивантаження військової техніки США. Мовляв, пізніше гелікоптери й інше обладнання зі Сполучених Штатів транспортують до країн Східної Європи, але білорусів це не має лякати. А все тому, що вони упродовж останнього часу не лежали на печі.

Посіпака кремля гордо зауважив, що його не лякають ані гелікоптери, ані літаки з Заходу. Адже вони раніше з путіним не лише ділилися вологими мріями, а й почали втілювати їх у життя.

Ми колись із путіним у Пітері заявили, що переобладнаємо і білоруські літаки Су для того, щоб вони могли нести ядерну зброю. Ви що, думаєте, ми язиками ляпаємо? Все готове! Тому нехай привозять,

– наголосив лукашенко.

Таким чином президент білорусі гордо похизувався тим, що їхні бомбардувальники буцімто готові транспортувати ядерне озброєння. І це, за його словами, мало б серйозно налякати Захід.

лукашенко погрожує Заходу

Диктатор перед журналістами зауважив, що він буцімто попередив Захід. Мовляв, усі потенційні цілі вже визначені. І мовиться, наголосив він, про центри прийняття рішень.

Військові чудово розуміють: загострювати відносини з білоруссю не можна, бо це загострення відносин і з союзною державою з ядерною зброєю,

– не припинив потік фантазій лукашенко.

І ці слова каже людина, яка упродовж кількох місяців не могла визначитися, звідки на білорусь готували напад. Чи то не готували, ми вже самі заплуталися у суперечливих заявах "саша 3%", як його називають в народі.

Уже не всі українці – "нацики"

А ще під час цієї ж зустрічі лукашенко буквально в польоті перевзувся. Посіпака путіна вирішив пошукати прихильності серед українців. Задля цього він наголосив, що не всі громадяни нашої держави – "нацики". Натомість вони є лише серед верхівки уряду.

Мовляв, саме тому у нього було нестерпне бажання привітати українців з Днем Незалежності. Адже у нього винятково хороше ставлення до громадян нашої держави. Настільки хороше, що білорусь дозволяє російським літакам вбивати мирне населення нашої країни зі своєї території.

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