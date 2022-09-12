Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Раніше Сергій Бульба розповідав про загрозу вторгнення з білорусі.

Важливо Віддалена, але ймовірність, – британська розвідка про вторгнення білорусі на тлі навчань

Військові розчаровані "другою армією світу"

Латушко зазначив, що білоруські військовослужбовці ще раз переконуються в тому, що так званої другої армії світу не існує. Конфіденційно є навіть слова захвату від дій української армії.

Крім того, завжди вважалось, що росія має якісне озброєння. Зокрема системи ППО, які росіяни й лукашенко називали надсучасними, виявились не такі досконалі. Тобто все більше відкриваються очі на реальний стан справ збройних сил росії,

– зауважив білоруський опозиціонер.

Зменшення проросійських настроїв

Він додав, що на тлі цього в білорусі зменшуються проросійські настрої, у тому числі й у білоруській армії. Це не призведе до перевороту, але зміна настроїв простежується.

"Люди розуміють, бачать, аналізують і з цього роблять відповідні висновки", – наголосив Латушко.

Навчання біля українських кордонів

Керівник народного антикризового управління розказав, що ще місяць тому лукашенко зібрав засідання радбезу, на якому вирішили провести військові навчання на кордоні з Україною. Їхня мета:

Показати знову путіну, що я тут створюю потенційну загрозу нападу на Україну. Так він вирішує стратегічне завдання москви, відтягуючи резерви ЗСУ.

Лукашенко реально боїться того, що з території України ввійдуть білоруські добровольці. Тому він вирішив замінувати прикордонні території білорусі. Навчання також мають боротись з потенційними ДРГ з України.

У нього все більше страху. Перемога України вселяє в нього страх,

– підсумував білоруський опозиціонер.

Латушко про те, як у білорусі відреагували на контрнаступ ЗСУ: дивіться відео

Новини білорусі: останні події