Про це 24 каналу розповів білоруський опозиціонер та керівник народного антикризового управління Павло Латушко. Раніше Сергій Бульба розповідав про загрозу вторгнення з білорусі.
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Військові розчаровані "другою армією світу"
Латушко зазначив, що білоруські військовослужбовці ще раз переконуються в тому, що так званої другої армії світу не існує. Конфіденційно є навіть слова захвату від дій української армії.
Крім того, завжди вважалось, що росія має якісне озброєння. Зокрема системи ППО, які росіяни й лукашенко називали надсучасними, виявились не такі досконалі. Тобто все більше відкриваються очі на реальний стан справ збройних сил росії,
– зауважив білоруський опозиціонер.
Зменшення проросійських настроїв
Він додав, що на тлі цього в білорусі зменшуються проросійські настрої, у тому числі й у білоруській армії. Це не призведе до перевороту, але зміна настроїв простежується.
"Люди розуміють, бачать, аналізують і з цього роблять відповідні висновки", – наголосив Латушко.
Навчання біля українських кордонів
Керівник народного антикризового управління розказав, що ще місяць тому лукашенко зібрав засідання радбезу, на якому вирішили провести військові навчання на кордоні з Україною. Їхня мета:
- Показати знову путіну, що я тут створюю потенційну загрозу нападу на Україну. Так він вирішує стратегічне завдання москви, відтягуючи резерви ЗСУ.
- Лукашенко реально боїться того, що з території України ввійдуть білоруські добровольці. Тому він вирішив замінувати прикордонні території білорусі. Навчання також мають боротись з потенційними ДРГ з України.
У нього все більше страху. Перемога України вселяє в нього страх,
– підсумував білоруський опозиціонер.
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Новини білорусі: останні події
- Режим лукашенка визнав екстремістським Об'єднаний перехідний кабінет білорусі. До такого рішення вдалися через те, що опозиціонери ухвалили постанову, у якій зазначається, що їхньою головною метою є захист суверенітету та незалежності білорусі.
- У білорусі 8 вересня стартували військові навчання. Вони спрямовані на "відпрацювання бойових дій зі звільнення території, тимчасово захопленої противником"
- Як відповідь, на кордоні України та білорусі розпочалися тактико-спеціальні навчання "Північний буревій – 2022". В них взяли участь бійці Нацгвардії, Держприкордонслужби, Нацполіції та ТрО.