Про це 24 каналу розповів народний депутат України, член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв. За його словами, генсек альянсу Єнс Столтенберг досить стримано відреагував на заяву Зеленського.

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Однак у НАТО чудово знали про наміри України щодо майбутнього членства.

Це точно не було сюрпризом для альянсу. Я вважаю, що Столтенберг зробив такий досить обережний крок, тому що не він вирішує, чи бути комусь членом НАТО, чи ні. Адже для отримання членства в альянсі потрібен консенсус усіх 30 країн-членів,

– сказав Чернєв.

Як Україна готувалася до подачі заявки в НАТО

Як зазначив народний депутат, Україна веде певні переговори щодо вступу до НАТО ще з травня – з моменту, коли Швеція та Фінляндія подали заявку на отримання членства в альянсі за прискореною процедурою.

"Тоді ми розпочали розмову з НАТО як бюрократичною структурою та з окремими країнами. Ми цікавилися, як вони ставляться до того, що Україна також може піти цим шляхом", – сказав член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО.

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Він додав, що після 24 лютого дуже багато навіть найскептичніших країн змінили своє ставлення щодо майбутнього членства України в НАТО.

Вони перестали боятися Російської Федерації, розуміючи, що українська армія може дати росіянам гідну відсіч на полі бою,

– наголосив Чернєв.

Скільки може зайняти шлях до членства України в НАТО

Як зазначив народний депутат, план дій щодо членства в НАТО формується для кожної конкретної країни. Деякі країни виконували такий план за 1 – 3 роки, для інших це займало 10 – 15 років. Однак, за словами Чернєва, такий довгий термін був пов'язаний радше з політичними питаннями.

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Член постійної делегації України в парламентській асамблеї НАТО припустив, що шлях України до членства в Північноатлантичному альянсі може зайняти не так вже й багато часу.

По-перше, в України є історія реформ і взаємодії з альянсом . Як розповів Чернєв, починаючи з 2008 року, Київ виконував щорічні національні програми, результати яких в кінці року оцінювалися представниками НАТО.

. Як розповів Чернєв, починаючи з 2008 року, Київ виконував щорічні національні програми, результати яких в кінці року оцінювалися представниками НАТО. По-друге, з початком повномасштабної війни Україна вже де-факто почала інтегруватися в НАТО. Українську армію переводять на західне озброєння, десятки тисяч солдатів та офіцерів пройшли тренування за стандартами НАТО, поліпшилася взаємодія з країнами-членами НАТО.

Де-факто ми вже можемо вважатися членами НАТО. Де-юре це потрібно закріпити на папері, для чого потрібна ратифікація в 30 парламентах країн-членів. Бюрократичні моменти займуть певний час. Це може затягнутися на місяці,

– сказав Чєрнєв.

"Сподіваємося на особливе ставлення"

Народний депутат нагадав, що у 1997 – 2004 роках відкрилося вікно можливостей для вступу в НАТО для країни Східної Європи та Балтії.

"Будьмо відверті. Думаю, що Румунія та Болгарія були прийняті авансом і в НАТО, і в ЄС. Для них понизили прохідний бар'єр", – зауважив Чернєв.

Він додав, що зараз є вікно можливостей для України.

Ми можемо сподіватися на особливе ставлення з боку країн-членів НАТО. Ми зможемо дотягнути певні процедури вже після отримання членства,

– припустив нардеп.

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