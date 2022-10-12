Все, чим він може приховати нікчемність свого режиму та уявної "другої армії світу", – це масові теракти, які щодня забирають життя мирних українців, і погрози вкинути увесь світ у безодню ядерної війни, жерло якої розкриється в Україні. Про те, чи насправді все так страшно і чи зможе Україна впоратися ще й із таким "апокаліптичним" викликом, сайту 24 каналу ексклюзивно розповів народний депутат України від фракції "Слуга народу" Олег Дунда.

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Що на думці в країни-терориста і чому варто всерйоз сприймати її ядерні погрози

Україна має ставитися до ядерних погроз Росії як до підвищення ставок і шантажу й відповідно реагувати на нього чи все ж як до реальної перспективи?

До ядерних погроз Росії потрібно ставитись дуже серйозно. Хоча і навряд вони можуть використати це зараз. Бо це – інструмент останньої надії. І вони можуть його використати в той момент, коли, на їх погляд, постане питання фізичного існування політичної еліти Москви.

Але це не говорить, що на ядерні погрози Росії не потрібно реагувати вже зараз. Навіть наявність таких погроз в інформаційному полі впливає на суспільство демократичного світу й відповідно на ухвалення рішень їхніми урядами. А також впливає на ядерну безпеку світу, яка існує.

Без'ядерні держави починають замислюватись над необхідністю зміни свого статусу. Бо, виявляється, член Радбезу ООН не відкидає для себе можливість використання ядерної зброї проти без'ядерної держави. Відповідно, Росія повинна отримати відсіч вже зараз.

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Як залишити Путіна без улюбленої "зброї"

Відповідно до цих сценаріїв, як ми маємо реагувати у кожному з випадків? Реакція має бути однаковою чи все ж варто проявити креативний підхід?

Для ефективної протидії ядерному шантажу Росії Україна та країни Заходу повинні використовувати суміш інструментів: як офіційних публічних заяв, так і непублічні асиметричні дії. Публічні заяви для заспокоєння світового суспільства і керівництв неядерних держав. Асиметричні дії – для наведення безладу і хаосу в системі керівництва російської імперії. Щоб можливостей і бажання використання ядерної зброї у Москви не було.

Які превентивні дії України, на вашу думку, змогли б вибити ядерний козир із рук Путіна?

До цього завдання Україна повинна підходити доволі креативно й асиметрично, виходячи з наших сильних сторін. Україна відома своїм сильним IT-потенціалом. Цей потенціал і потрібно використовувати. Колись Ізраїль показав такий приклад на Іранській ядерній програмі.

Тут може бути безліч об'єктів для "удару". Це може бути "удар" по банківській системі й наведення безладу в суспільстві.

Також може бути "удар" по критичній інфраструктурі російської імперії. Наприклад, виведення в аварійний стан Саяно-Шушенської ГЕС або подібних важливих елементів інфраструктури.

Можливий удар по IT-системах промислового сектору російської імперії, інфраструктурі транспортування нафти і газу.

Зрештою, це може бути удар по IT-системах ВКС РФ у вигляді супутникової мережі та елементах ядерної тріади. Можливостей в напрямку кіберпростору безліч, і ми спроможні це виконати.

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А які превентивні дії країн Заходу "обеззброїли" б Путіна у цьому сенсі?

По-перше, це повинна бути відповідь у публічному просторі – у вигляді заяв про нанесення зворотнього ядерного удару по російській імперії. Це заспокоїть Путіна, бо він розуміє лише мову сили. По-друге, це повина бути допомога Україні в її кібератаках. І, по-третє, це повинна бути непублічна і стратегічна відповідь, на яку не можна відповідати ядерним шантажем.

Така відповідь можлива лише єдина – це створення і підтримка збройних акцій непокори в національних республіках російської імперії. Навіть за всієї своєї відмороженості Москва не зможе відповідати ядерним ударом по Казані або Елісті, якщо там почнуться місцеві бої за незалежність.

Коштує це недорого, і ситуація до цього дозріла. Фактично регіони російської імперії повинні палати, наводячи хаос в системі керування російської імперії й відчуття безпорадності. Путін повинен підозрювати кожного регіонального керівника в потенціальному зрадництві. Система керування повинна розвалитись зсередини.

Протидія ядерним погрозам режиму Путіна повинна йти не лише від України, але й від усього цивілізованого світу / Колаж 24 каналу

Або ми, або вони: що буде, якщо Росія таки наважиться задіяти ядерку

Розглянемо найгірший сценарій: якщо Росія таки наважиться задіяти тактичну ядерну зброю на території України, якими мають бути наші подальші дії?

Це для нас нічого в наших діях не змінює. Бо ситуація така – або Україна буде існувати, або російська імперія. Ми змушені будемо ще збільшувати наші ЗСУ і фактично ставити до країн Заходу питання руба – ви так само воюєте пліч-о-пліч з нами і зобов'язані застосувати всі наявні у вас збройні інструменти протидії.

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Чи вірите ви в те, що війна в Україні зрештою закінчиться денуклеаризацією Росії? І як саме це питання може вирішитися?

Я знаю що так і буде, бо історичний процес запущений. Російська імперія приречена на розпад. І, відповідно, приречена на денуклеаризацію. Це пов'язані речі. Денуклеаризація без розпаду російської імперії неможлива. І не потрібно боятися цього, що нібито ядерна зброя розійдеться невеличкими неконтрольованими державами.

По-перше, ці держави неспроможні будуть утримувати та користуватись ядерною зброєю. По-друге, Україна, Білорусь та Казахстан є яскравими прикладами, як все відбуватиметься. Керівництво або "князі" нових незалежних республік так будуть зацікавлені у визнані світом своєї легітимності, визнанні свого особистого керування територіями та отриманні гарантій існування нових країн, що віддадуть всю ядерну зброю і дуже швидко.

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