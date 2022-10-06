Жертва в ім'я свободи або рабства

Може скластися враження, що достатньо сидіти на дивані – й народи російської імперії дочекаються своєї незалежності. Такий варіант є гіпотетично можливим.

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Але за нього доведеться заплатити величезною кількістю крові тувинців, мордівців, бурятів, чеченців та інших поневолених народів. Москва і росіяни чіплятимуться за свою імперію до кінця, до останнього калмика чи якута. Чи нам, українцям, цього не знати?

Ми з 1991 року сподівалися і раділи, що покинули безкровно російську імперію раз і назавжди. І не вичавили залишки "русского міра" зі своєї держави. І тепер платимо за це великою кров'ю.

Ці російсько-фашистські чудовиська не розуміють права існування інших народів. Москва у вас, дагестанців, черкесів, забрала вашу батьківщину та право на керування своїм життям. Москва забрала у вас вашу землю та небо. Москва забрала це силою та примусом, проливши кров ваших предків. Поставила над вами злодійкуватих зрадників і безжальних наглядачів. Запроторила вас у в'язницю. Але Москві цього мало. Вона хоче вашими життями розпоряджатися, як життями рабів. І вирішувати, кому померти, а хто ще може пожити.

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Дорога в один кінець

Тепер Москва забирає ваших синів, майбутнє ваших республік, на смерть в Україні. З України мало хто з них повернеться. Навіщо це вам? Що ваші сини забули в Україні? Подумайте про те, що буде з вашою республікою за десять років, коли ви будете на межі зникнення. Тому що ваші діти залишилися лежати у чорноземах та лісах України.

Хто вас захистить від російських фашистів, які відбиратимуть ваше майно та життя, користуючись вашою беззахисністю. Вам залишиться тільки працювати на добробут російських панів, видобуваючи сировину з надр. Надр ваших республік, ваших надр.

Війна до знищення імперії

Тому єдиний спосіб захистити себе та своїх синів – це боротися. Боротися не протестами та мітингами. Це марно. А боротися за себе зі зброєю у руках. Ножами та рушницями. Спалювати та підривати військкомати та державні адміністрації. Знищувати все, що пов'язано з нав'язаною Москвою владою. Знищувати безжально і без сумнівів. Вимести зі своєї землі будь-який зв'язок із "русскім міром".

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Вашим девізом має стати "Бий російського фашиста!". Щоб нога російського окупанта не топтала вашу землю. Москва розуміє лише таку мову. Мову сили. Чим більше буде знищено російських фашистів, тим менше загине чеченців, дагестанців, якутів, бурятів. Ви б'єтеся не проти росіян – ви б'єтеся за життя свого сусіда та своєї родини. Історією доведено – той народ, який безжально знищує "русскій мір" у себе, має всі права на своє майбутнє. Бий фашиста!

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