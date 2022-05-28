Помирати відправляють бідних

Експерти вирішили проаналізувати, військові з яких російських регіонів найчастіше помирають у війні проти України. І як це співвідноситься з економічним, соціальним та політичним рівнем того регіону, звідки вони прибули. Для цього вирішили визначити кількість визнаних втрат на 100 тисяч населення в кожному з регіонів, середню зарплату там та її співвідношенні із середньоросійським рівнем.

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При цьому щодо втрат, то експерти аналізували лише ті, які офіційно було визнані в Росії. Адже країна-окупантка намагається максимально приховувати свої втрати, і "розбивати" загиблих по регіонах можна лише за умови їх визнання в тих же російських регіонах через повідомлення місцевої влади чи ЗМІ.

Гинуть буряти, тувинці та осетини

Такий аналіз показав, що в Україні відносно мало воює вихідців із центральної (європейської частини) Росії. У своїй більшості війська укомплектовані вихідцями з національних автономій та віддалених регіонів. Відтак і кількість загиблих з віддалених регіонів значно вище, аніж з європейської частини.

На першому місці в такому рейтингу – республіка Бурятія. Тут на 100 тисяч населення – 106,9 загиблих. В цьому регіоні середній рівень зарплати відносно загальноросійського становить 81,68%. А рівень безробіття – 10,4%

Далі йде республіка Тива, де 99 загиблих на 100 тисяч населення, середня зарплата – 85,99% до загальноросійського рівня, а безробіття – 20,4%.

Замикає першу трійку республіка Північна Осетія – Аланія. Там ці показники 87 вбитих на 100 тисяч населення, зарплата на рівні 59,72%, а безробіття – 14,6%.

Тож виходить, що помирати в Україну відправляють мешканців найменш розвинених територій, де у місцевих жителів немає ні роботи, ні доходів

"Йдеться не лише про доходи, а про наявність роботи, інфраструктури, доступність благ цивілізації. Тому те, що українцям здається диким у поведінці окупантів, найчастіше є цілком нормальним та повсякденним для їхньої малої батьківщини", – відзначили аналітики.

Ці регіони вважаються "національними околицями", і військова служба для їх мешканців є можливістю досягти статусу "повноцінного росіянина". Альтернативних варіантів зробити кар’єру (з огляду на рівень безробіття) немає. За таких умов, високі втрати цьому рівні можуть сприйматися як "природна плата за успіх".

А поїздка "на війну" бачиться їм можливістю влаштувати своє життя, покращити матеріальне становище. Враховуючи рівень доходів населення, це пояснює схильність російських солдатів до мародерства – крадіжка в українців сприймається "природним" способом покращити своє матеріальне становище та отримати у користування товари, які для них були недоступними.

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"Друга особливість – віддаленість від центру, приналежність до внутрішньоросійської "периферії" за національною чи економічною ознакою. І тут маємо звичний для імперій алгоритм відправлення помирати за імперські цінності жителів імперських околиць", – наголосили автори дослідження.

Це відмітили й в Офісі Президента. Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк рекомендував жителям Росії поставити відповідне запитання своїй владі.

"До речі, чому у боротьбі за "русскій мір" в Україні "витратними" людьми, чиїми трупами усіяні наші поля, виступають буряти, тувинці, дагестанці та чеченці, але тільки не москвичі та петербуржці? Підневільним колоніям російської нації-імперії варто було б поставити кілька запитань собі", – написав з цього приводу Михайло Подоляк.

Натомість в Росії бережуть Москву та Санкт-Петербург, а також ті області та регіони, які є ресурсними для Росії (видобуток корисних копалин). Для прикладу, серед жителів Москви – лише три підтверджених загиблих загалом. Це 0,023 особи на 100 тисяч населення. В Санкт-Петербурзі – 12 вбитих (0,22 на 100 тисяч населення). Камчатський край – 1 вбитий (0,3 на 100 тисяч населення).

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