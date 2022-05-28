Про це розповів речник Пентагону Джон Кірбі. За його словами, кожен пакет допомоги відрізняється. Усе залежить від того, що просить Україна та що США можуть надати.

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Транспортування зброї деколи займає лише 48 годин

Кірбі розповів, що в Україну надсилають зброю, яку вже придбали Сполучені Штати. Вона лежить десь на базах та складах за кордоном або на території самих США. Після запиту України триває пошук джерела, де саме взяти це озброєння.

Далі президент США дає дозвіл, а держсекретар оголошує адміністративне завдання. І час у цьому процесі грає надважливу роль, адже зброю слід скерувати швидко.

Навіть коли ми робимо список та шукаємо джерела, у транспортному командуванні Збройних сил США вже планують рейси. Вони вже думають: "Якщо зброя надходитиме з бази X у США, то що потрібно зробити, щоб переконатися, що у нас є літаки, аби якомога швидше доставити її туди",

– зазначив Кірбі.

Речник Пентагону зазначив, що процес транспортування з часом вдалося скоротити так, що він інколи триває лише 48 годин.

"Не 48 годин, аби доїхати до України, а 48 годин, щоб здійснити доставку до регіону. Іноді, потрапивши в регіон, зброя може бути в Україні вже через 24 – 36 годин. Це є просто неймовірною швидкістю", – додав Кірбі.

Речник Пентагону підсумував, що це й справді безпрецедентний процес, адже США можуть перемістити стільки зброї в руки українських бійців за лічені дні.

Позиція США щодо війни в Україні

У Пентагоні провели засіданні Контактної групи щодо військової підтримки України, у якому брали участь міністри оборони понад 40 країн. Після цього глава Міноборони США Ллойд Остін заявив, що про нові пакети допомоги готові оголосити ще 20 держав.

Водночас у Вашингтоні наголосили, що ланцюг постачання зброї для ЗСУ настільки стійкий, що Росія не зможе зірвати постачання.

Окрім цього, Сполучені Штати потужно підтримують Україну фінансово. Ще 21 травня президент Сполучених Штатів Джозеф Байден підписав закон про виділення для нашої країни 40 мільярдів доларів.

За словами пані посла України у США Оксани Маркарової, ці гроші використають на оборону, підтримку економіки та гуманітарні потреби.

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