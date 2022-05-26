Так, за повідомленням високопоставленого чиновника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, в Україні з 24 лютого було знищено близько 1 тисячі танків та понад 50 ворожих вертольотів. Крім того, російські окупанти втратили чимало артилерійських установок та кілька десятків літаків.

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Оцінка втрат росіян Пентагоном станом на 25 травня

За інформацією анонімного високопоставленого представника Пентагону, яку він надав американському виданню CNN, Росія з 24 лютого вже втратила в Україні таку кількість своєї військової техніки:

близько 1 000 танків;

понад 350 артилерійських систем;

майже 30 бойових літаків-бомбардувальників;

понад 50 гелікоптерів.

Разом з тим чиновник зауважив, що попри ці втрати у Росії все ще залишається більшість її наявної до 24 лютого військової потуги.

Вони (росіяни – ред. 24 канал) вклали дуже багато своєї техніки та особового складу у цю війну. Зазнали втрат як росіяни, так і українці. Країна-агресорка має перевагу з точки зору кількості військових потужностей, які вони можуть застосувати для боїв, зокрема людей, техніки та зброї, і на це потрібно зважати,

– додав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.

Зазначимо, що цифри щодо втрат росіян у війні, озвучені Пентагоном, є значно меншими, ніж за оцінками Генерального штабу Збройних Сил України. Так, за підрахунками України, Росія станом на ранок 26 травня втратила у повномасштабній війні проти нашої держави:

особового складу – 29 600 військових;

танків – 1 315 одиниць ;

; бойових броньованих машин – 3 235 одиниць;

артилерійських систем – 617 одиниць ;

; ракетних систем залпового вогню – 201 одиницю;

засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;

літаків – 206 одиниць ;

; гелікоптерів – 170 одиниць ;

; безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;

крилатих ракет – 114 одиниць;

кораблів / катерів – 13 одиниць;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 одиниць;

спеціальної техніки – 47 одиниць.

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