Так, за повідомленням високопоставленого чиновника Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, в Україні з 24 лютого було знищено близько 1 тисячі танків та понад 50 ворожих вертольотів. Крім того, російські окупанти втратили чимало артилерійських установок та кілька десятків літаків.
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Оцінка втрат росіян Пентагоном станом на 25 травня
За інформацією анонімного високопоставленого представника Пентагону, яку він надав американському виданню CNN, Росія з 24 лютого вже втратила в Україні таку кількість своєї військової техніки:
- близько 1 000 танків;
- понад 350 артилерійських систем;
- майже 30 бойових літаків-бомбардувальників;
- понад 50 гелікоптерів.
Разом з тим чиновник зауважив, що попри ці втрати у Росії все ще залишається більшість її наявної до 24 лютого військової потуги.
Вони (росіяни – ред. 24 канал) вклали дуже багато своєї техніки та особового складу у цю війну. Зазнали втрат як росіяни, так і українці. Країна-агресорка має перевагу з точки зору кількості військових потужностей, які вони можуть застосувати для боїв, зокрема людей, техніки та зброї, і на це потрібно зважати,
– додав високопоставлений чиновник Міністерства оборони США.
Зазначимо, що цифри щодо втрат росіян у війні, озвучені Пентагоном, є значно меншими, ніж за оцінками Генерального штабу Збройних Сил України. Так, за підрахунками України, Росія станом на ранок 26 травня втратила у повномасштабній війні проти нашої держави:
- особового складу – 29 600 військових;
- танків – 1 315 одиниць;
- бойових броньованих машин – 3 235 одиниць;
- артилерійських систем – 617 одиниць;
- ракетних систем залпового вогню – 201 одиницю;
- засобів протиповітряної оборони – 93 одиниці;
- літаків – 206 одиниць;
- гелікоптерів – 170 одиниць;
- безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня – 502 одиниці;
- крилатих ракет – 114 одиниць;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 225 одиниць;
- спеціальної техніки – 47 одиниць.
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