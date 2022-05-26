Так, по сообщению высокопоставленного чиновника Министерства обороны Соединенных Штатов Америки, в Украине с 24 февраля было уничтожено около 1 тысячи танков и более 50 вражеских вертолетов. Кроме того, российские кафиры потеряли немало артиллерийских установок и несколько десятков самолетов.

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Оценка потерь россиян Пентагоном на 25 мая

По информации анонимного высокопоставленного представителя Пентагона, которую он предоставил американскому изданию CNN, Россия с 24 февраля уже потеряла в Украине такое количество своей военной техники.

  • около 1000 танков;
  • свыше 350 артиллерийских систем;
  • почти 30 боевых самолетов-бомбардировщиков;
  • более 50 вертолетов.

Вместе с тем чиновник отметил, что, несмотря на эти потери в России, все еще остается большинство ее имеющейся до 24 февраля военной мощи.

Они (русские – ред. 24 канал) вложили огромное количество своей техники и личного состава в эту войну. Понесли потери как россияне, так и украинцы. Страна-агрессорка имеет преимущество с точки зрения количества военных мощностей, которые они могут применить для боев, в частности людей, техники и оружия, и это нужно учитывать,
– добавил высокопоставленный чиновник Министерства обороны США.

Отметим, что цифры по потере россиян в войне, озвученные Пентагоном, значительно меньше, чем по оценкам Генерального штаба Вооруженных Сил Украины. Так, по подсчетам Украины, Россия по утрам 26 мая потеряла в полномасштабной войне против нашего государства:

  • личного состава – 29 600 военных;
  • танков – 1 315 единиц ;
  • боевых бронированных машин – 3 235 единиц;
  • артиллерийских систем – 617 единиц ;
  • ракетных систем залпового огня – 201 единица;
  • средств противовоздушной обороны – 93 единицы;
  • самолетов – 206 единиц ;
  • вертолетов – 170 единиц ;
  • беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня – 502 единицы;
  • крылатых ракет – 114 единиц;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 2225 единиц;
  • специальной техники – 47 единиц.

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