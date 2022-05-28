Об этом рассказал спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, каждый пакет пособия отличается. Все зависит от того, что просит Украина и что США могут предоставить.
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Транспортировка оружия порой занимает всего 48 часов
Кирби рассказал, что в Украину присылают оружие, которое уже приобрели Соединенные Штаты. Она лежит где-то на базах и складах за границей или на территории самих США. После запроса Украины идет поиск источника, где именно взять это вооружение.
Дальше президент США дает разрешение, а госсекретарь объявляет административную задачу. И время в этом процессе играет важную роль, ведь оружие следует направить быстро.
Даже когда мы производим список и ищем источники, в транспортном командовании Вооруженных сил США уже планируют рейсы. Они уже думают: "Если оружие будет поступать из базы X в США, то что нужно сделать, чтобы убедиться, что у нас есть самолеты, чтобы как можно скорее доставить его туда",
– отметил Кирби.
Спикер Пентагона отметил, что процесс транспортировки со временем удалось сократить так, что он иногда длится всего 48 часов.
"Не 48 часов, чтобы доехать до Украины, а 48 часов, чтобы осуществить доставку в регион. Иногда, попав в регион, оружие может быть в Украине уже через 24 – 36 часов. Это просто невероятной скоростью", – добавил Кирби.
Спикер Пентагона подытожил, что это действительно беспрецедентный процесс, ведь США могут переместить столько оружия в руки украинских бойцов за считанные дни.
Позиция США по поводу войны в Украине
- В Пентагоне провели заседание Контактной группы по военной поддержке Украины, в котором участвовали министры обороны более 40 стран. После этого глава Минобороны США Ллойд Остин заявил, что новые пакеты помощи готовы объявить еще 20 государств.
- В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что цепь поставки оружия для ВСУ настолько устойчива, что Россия не сможет сорвать поставки.
- Кроме того, Соединенные Штаты мощно поддерживают Украину финансово. Еще 21 мая президент Соединенных Штатов Джозеф Байден подписал закон о выделении для нашей страны 40 миллиардов долларов .
- По словам госпожи посла Украины в США Оксаны Маркаровой, эти деньги используют на оборону , поддержку экономики и гуманитарные нужды.
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