Як пишуть російські ЗМІ, таку заяву зробив заступник голови делегації Росії на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, інформує 24 канал. Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення ті переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.
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У Кремлі заявили про "контрзаходи"
На цьому етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається,
– заявив російський дипломат.
Кремлівський чиновник обґрунтував такі дії Росії можливим просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід. Зокрема, він заявив, що Росія вживає контрзаходи через активність Польщі.
"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", – сказав Воронцов.
При цьому російський чиновник підкреслив, що наразі "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".
Росія погрожує ядерною зброєю
- У Кремлі через невдачі на фронті вдалися до ядерних погроз. Окрім провокацій на Запорізькій АЕС, у Росії заговорили про ядерний удар по Україні.
- Водночас в Офісі Президента України заявили про "різке зниження ядерної загрози" з боку Росії. Це сталося після того, як Росія отримала попередження від країн Заходу.
- За даними ЗМІ, НАТО попередило Росію, що ядерний удар змінить хід війни і майже напевно спровокує "фізичну відповідь". Також генсек НАТО Єнс Столтенберг сказав, що якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю – це буде мати серйозні наслідки.
- Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що Путін застосує ядерну зброю. Байден відмовився розкрити, як виглядатиме відповідь США, якщо Путін виконає свої ядерні погрози.
- Натомість президент Франції Еммануель Макрон сказав, що його країна не застосує ядерну зброю, якщо Росія завдасть тактичного удару по Україні. За відповідну заяву Макрона розкритикував міністр оборони Британії.
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