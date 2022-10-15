Як пишуть російські ЗМІ, таку заяву зробив заступник голови делегації Росії на засіданні першого комітету Генасамблеї ООН Костянтин Воронцов, інформує 24 канал. Росія передасть Білорусі комплекси Іскандер-М подвійного оснащення ті переобладнає частину білоруських літаків Су-25 під технічну можливість нести ядерну зброю.

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У Кремлі заявили про "контрзаходи"

На цьому етапі йдеться виключно про передачу Республіці Білорусь комплексів Іскандер-М подвійного оснащення з ракетами у звичайному спорядженні, а також надання частини білоруських літаків Су-25 технічної можливості нести ядерну зброю. При цьому передача Білорусі технологій з переобладнання літаків у носії ядерної зброї не передбачається,

– заявив російський дипломат.

Кремлівський чиновник обґрунтував такі дії Росії можливим просуванням ядерної інфраструктури НАТО на схід. Зокрема, він заявив, що Росія вживає контрзаходи через активність Польщі.

"Зокрема, у тій же Польщі вже кілька років заявляють про прагнення повноформатно підключитися до спільних ядерних місій. Останнім часом активність Варшави у цьому напрямі різко посилилася. Це, безумовно, враховувалося Росією та Білоруссю під час розгляду питання про контрзаходи", – сказав Воронцов.

При цьому російський чиновник підкреслив, що наразі "не передбачається ні фізично оснащувати білоруські системи ядерними боєзарядами, ні переміщувати такі боєзаряди білоруською територією".

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