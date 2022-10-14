Відповідну інформацію поширюють норвезькі ЗМІ із посиланням на супутникові знімки компанії Planet Labs.

Важливо Чи буде "фізична" відповідь на ядерний удар Росії: як це прокоментував генсек НАТО

Знімок за 7 жовтня показує, що на базі Оленья розташовані:

7 бомбардувальників Ту-160,

і 4 – Ту-95.

А вже за 2 дні Planet Labs зафіксував 1 Ту-160 на злітній смузі авіабази.



Російські літаки на авіабазі / Фото Planet Labs

Що варто знати про російські бомбардувальники

Ці літаки здатні атакувати цілі в США та по всій Європі ракетами з ядерними боєголовками. Цікаво, що саме авіабаза Оленья під час Холодної війни мала служити плацдармом для бомбардувальників Ту-95 проти США і мала вирішальне значення для Радянського Союзу.

Довідка. Ту-160 був розроблений під час Холодної війни і вважається найбільшим бомбардувальником у світі. Його максимальна швидкість більш ніж удвічі перевищує швидкість звуку, і він може подолати 2200 кілометрів за одну годину.

Військові експерти, опитані Faktisk, вважають, що ці маневри можуть бути пов'язані й із традиційними осінніми навчаннями "Гром", але допускають і наявність в них елементу ядерного стримування, а отже — складової ядерних погроз Путіна.

Росіяни не вперше "засвітила" бомбардувальники

Варто зазначити, що це не перший випадок присутності стратегічних бомбардувальників на авіабазі біля кордону з Норвегією. Ще 30 вересня на авіабазі було 4 Ту-160 і 3 Ту-95. Розташування стратегічних бомбардувальників на цій авіабазі незвичне, бо зазвичай ці літаки перебувають на повітряній базі Енгельса, що за 720 кілометрів на південний схід від Москви.

Додамо, що наприкінці червня Росія розпочала будівництво радара "Резонанс-Н", здатного виявляти винищувачі-бомбардувальники F-35, що перебувають на озброєнні норвезьких і фінських збройних сил. А в липні стало відомо, що у Норвегії різко зросла кількість випадків порушення GPS-навігації цивільних літаків, за чим, імовірно, стоїть Росія.

Зрештою після всіх цих подій на тлі вторгнення Росії в Україну, Норвегія зупинила дію угоди про спрощений візовий режим з Росією. Тепер зробити візу росіянам буде складніше.

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