Відповідне рішення Норвегія ухвалила 22 вересня. Країна ухвалила таке ж рішення, як Європейський Союз на початку вересня 2022 року.

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Норвегія призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією

З 22 вересня 2022 року дія угоди про спрощення візового режиму між Норвегією та росією буде тимчасово припинена,
– мовиться в повідомленні.

Також у відомстві пояснили, що для росіян більше не буде:

  • спрощених вимог щодо документів;
  • скороченого терміну розгляду заявок;
  • особливих правил щодо багаторазових віз;
  • безвізового режиму для осіб з дипломатичними паспортами.

Окрім того, росіяни, які подаватимуться на візу, вже платитимуть не 35 євро, а 80.

Для них збільшиться час розгляду заявки для отримання візи – з 10 до 15 днів. У окремих випадках – до 45 днів.

Варто пригадати, що прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре на сесії Радбезу ООН заявив, що країна буде підтримувати ООН в питаннях миру.

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