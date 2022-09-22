Відповідне рішення Норвегія ухвалила 22 вересня. Країна ухвалила таке ж рішення, як Європейський Союз на початку вересня 2022 року.

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Норвегія призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією

З 22 вересня 2022 року дія угоди про спрощення візового режиму між Норвегією та росією буде тимчасово припинена,

– мовиться в повідомленні.

Також у відомстві пояснили, що для росіян більше не буде:

спрощених вимог щодо документів;

скороченого терміну розгляду заявок;

особливих правил щодо багаторазових віз;

безвізового режиму для осіб з дипломатичними паспортами.

Окрім того, росіяни, які подаватимуться на візу, вже платитимуть не 35 євро, а 80.

Для них збільшиться час розгляду заявки для отримання візи – з 10 до 15 днів. У окремих випадках – до 45 днів.

Варто пригадати, що прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре на сесії Радбезу ООН заявив, що країна буде підтримувати ООН в питаннях миру.

Обмеження в'їзду росіянам: коротко

2 вересня Євросоюз ухвалив рішення про повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з росією. Так, з 12 вересня росіянам для оформлення віз потрібно заплатити 80 євро, а не 35. Також їм потрібно більше документів.

Варто пригадати, що з 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів.

Також для них не діятиме шенгенська віза, яку мають мешканці країни-окупанта.

Останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до Євросоюзу є Фінляндія. 21 вересня черга на кордоні розтягнулася на понад 30 кілометрів.

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