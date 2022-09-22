Відповідне рішення Норвегія ухвалила 22 вересня. Країна ухвалила таке ж рішення, як Європейський Союз на початку вересня 2022 року.
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Норвегія призупинила дію угоди про спрощений візовий режим з росією
З 22 вересня 2022 року дія угоди про спрощення візового режиму між Норвегією та росією буде тимчасово припинена,
– мовиться в повідомленні.
Також у відомстві пояснили, що для росіян більше не буде:
- спрощених вимог щодо документів;
- скороченого терміну розгляду заявок;
- особливих правил щодо багаторазових віз;
- безвізового режиму для осіб з дипломатичними паспортами.
Окрім того, росіяни, які подаватимуться на візу, вже платитимуть не 35 євро, а 80.
Для них збільшиться час розгляду заявки для отримання візи – з 10 до 15 днів. У окремих випадках – до 45 днів.
Варто пригадати, що прем'єр Норвегії Йонас Гар Стьоре на сесії Радбезу ООН заявив, що країна буде підтримувати ООН в питаннях миру.
Обмеження в'їзду росіянам: коротко
- 2 вересня Євросоюз ухвалив рішення про повне призупинення угоди про спрощений візовий режим з росією. Так, з 12 вересня росіянам для оформлення віз потрібно заплатити 80 євро, а не 35. Також їм потрібно більше документів.
- Варто пригадати, що з 19 вересня росіяни більше не зможуть заїхати в Естонію, Латвію, Литву чи Польщу з метою туризму, спорту чи відвідування культурних заходів.
- Також для них не діятиме шенгенська віза, яку мають мешканці країни-окупанта.
- Останнім сухопутним кордоном, яким росіяни можуть скористатися, щоб потрапити до Євросоюзу є Фінляндія. 21 вересня черга на кордоні розтягнулася на понад 30 кілометрів.
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