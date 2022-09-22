Соответствующее решение Норвегия приняла 22 сентября. Страна приняла такое же решение, как и Европейский Союз в начале сентября 2022 года.

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Норвегия приостановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с россией

С 22 сентября 2022 года действие соглашения об упрощении визового режима между Норвегией и россией будет временно прекращено,
– говорится в сообщении.

Также в ведомстве объяснили, что для россиян больше не будет:

  • упрощенных требований по документам;
  • сокращенного срока рассмотрения заявок;
  • особых правил по многоразовым визам;
  • безвизового режима для лиц с дипломатическими паспортами.

Кроме того, россияне, которые будут подаваться на визу, уже будут платить не 35 евро, а 80 евро.

Для них увеличится время рассмотрения заявки для получения визы – с 10 до 15 дней. В некоторых случаях – до 45 дней.

Стоит напомнить, что премьер Норвегии Йонас Гар Стёре на сессии Совбеза ООН заявил, что страна будет поддерживать ООН в вопросах мира.

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