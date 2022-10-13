За словами генерального секретаря НАТО, реакція союзників буде "потужною". Про це Єнс Столтенберг сказав 13 жовтня на брифінгу після зустрічі міністрів оборони НАТО.

Зауважте Антидронові станції й додаткові системи ППО: що Україна отримає від союзників з НАТО

Відповідь НАТО на ймовірну ядерну атаку Росії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг пояснив, мовляв, якщо Росія застосує проти України будь-яку ядерну зброю – це буде мати серйозні наслідки й Москва про це знає. Адже деякі союзники НАТО у різні способи донесли це до Росії.

Ми не будемо розкривати, як саме ми відреагуємо. Але, звісно, це фундаментально змінить характер конфлікту. Це буде означати перетин дуже важливої "червоної лінії",

– заявив Столтенберг.

За його словами, навіть застосування малопотужної ядерної зброї:

це дуже серйозний крок;

це фундаментально змінить характер війни в Україні;

це, звісно, буде мати наслідки;

Росія знає, що наслідки будуть.

Що цьому передувало

Видання Reuters 12 жовтня написало, що високопосадовець НАТО на умовах анонімності заявив, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

За його словами, Росія своїми ядерними погрозами намагається насамперед попередити прямий вступ НАТО та інших держав у війну в Україні.

Варто зауважити, що це стало першою заявою Альянсу, яка може підтверджувати можливість збройного втручання Заходу в разі використання Росією ядерної зброї.

Дивіться також – Путін спрямував "ядерний потяг" до лінії фронту: відео