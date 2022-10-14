Соответствующую информацию распространяют норвежские СМИ со ссылкой на спутниковые снимки Planet Labs.

Важно Будет ли "физический" ответ на ядерный удар России: как это прокомментировал генсек НАТО

Снимок за 7 октября показывает, что на базе Оленья расположены:

7 бомбардировщиков Ту-160,

и 4 – Ту-95.

А уже через 2 дня Planet Labs зафиксировал 1 Ту-160 на взлетной полосе авиабазы.



Российские самолеты на авиабазе / Фото Planet Labs

Что стоит знать о российских бомбардировщиках

Эти самолеты способны атаковать цели в США и по всей Европе ракетами с ядерными боеголовками. Интересно, что именно авиабаза Оленья во время Холодной войны должна была служить плацдармом для бомбардировщиков Ту-95 против США и имела решающее значение для Советского Союза.

Справка. Ту-160 был разработан во время Холодной войны и считается самым большим бомбардировщиком в мире. Его максимальная скорость более чем вдвое превышает скорость звука, и он может преодолеть 2200 километров за час.

Военные эксперты, опрошенные Faktisk, считают, что эти маневры могут быть связаны и с традиционными осенними учениями "Гром", но допускают и наличие у них элемента ядерного сдерживания, а значит, составляющей ядерных угроз Путина.

Россияне не впервые "засветили" бомбардировщики

Следует отметить, что это не первый случай присутствия стратегических бомбардировщиков на авиабазе у границы с Норвегией. Еще 30 сентября на авиабазе было 4 Ту-160 и 3 Ту-95. Расположение стратегических бомбардировщиков на этой авиабазе непривычно, поскольку обычно эти самолеты находятся на воздушной базе Энгельса, что в 720 километрах юго-восточнее Москвы.

Добавим, что в конце июня Россия приступила к строительству радара "Резонанс-Н", способного обнаруживать истребители-бомбардировщики F-35, находящиеся на вооружении норвежских и финских вооруженных сил. А в июле стало известно, что в Норвегии резко возросло количество случаев нарушения GPS-навигации гражданских самолетов, за чем предположительно стоит Россия.

В конце концов, после всех этих событий на фоне вторжения России в Украину, Норвегия остановила действие соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь сделать визу россиянам будет сложнее.

Достойно внимания – Владимир Зеленский обратился к гражданам Норвегии: смотрите видео