Відповідні заходи розробляють для того, щоб запобігти хаосу та паніці у випадку ймовірного ядерного удару по Україні або неподалік неї. Попри те, що ядерна криза вважається малоймовірною, чиновники будують плани надання екстреної підтримки, а також заспокоєння населення.

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Чиновники хочуть заспокоїти людей

Про підготовку населення розповів під час брифінгу один із західних чиновників. Його спитали, чи готуються до запобігання панічної купівлі або масової втечі людей з міст.

Чиновник, який ділився інформацією на умовах анонімності, розповів про розробку "розважливого планування низки можливих сценаріїв". Він також підкреслив, що можливе використання ядерної зброї країною-агресоркою – огидний крок.

Західний чиновник сказав, що коментарі Путіна щодо використання ядерної зброї – "глибоко безвідповідальні". Адже жодна країна не говорить про ядерну зброю та удари нею.

"Розважливе планування" назвали дещо інфантильним

Генеральний секретар Кампанії за ядерне роззброєння Кейт Хадсон прокоментувала ситуацію. Вона зазначила, що "розважливе планування" натхненне кампанією британського уряду часів Холодної війни "Захисти та виживи". Її різко засудили, адже вона створювала хибне враження про ядерну загрозу. Один з запропонованих у ній методів захисту – фарбування вікон, який не має нічого спільного з порятунком.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Джейк Салліван, радник з питань національної безпеки США, заявив про "катастрофічні наслідки" для Росії у випадку удару тактичною ядерною зброєю. Він наголосив, що потужність цієї атаки можна буде порівняти з шістьма або сімома вибухами у Хіросімі.

Зауважимо, що напередодні в Офісі Президента повідомили про "різке зниження ядерної загрози". Відповідну інформацію повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк. Він зазначив, що Росія знає, якими будуть наслідки, якщо вона таки наважиться на цей крок.

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