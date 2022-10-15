Соответствующие меры разрабатываются для того, чтобы предотвратить хаос и панику в случае вероятного ядерного удара по Украине или неподалеку от нее. Несмотря на то, что ядерный кризис считается маловероятным, чиновники строят планы оказания экстренной поддержки, а также успокоения населения.

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Чиновники хотят успокоить людей

О подготовке населения рассказал на брифинге один из западных чиновников. Его спросили, готовятся ли к предотвращению панической покупки или массового бегства людей из городов.

Чиновник, делившийся информацией на условиях анонимности, рассказал о разработке "рассудительного планирования ряда возможных сценариев". Он также подчеркнул, что возможное использование ядерного оружия страной-агрессорой – отвратительный шаг.

Западный чиновник сказал, что комментарии Путина по использованию ядерного оружия – "глубоко безответственные". Ведь ни одна страна не говорит о ядерном оружии и ударах по нему.

"Разумное планирование" назвали несколько инфантильным

Генеральный секретарь компании за ядерное разоружение Кейт Хадсон прокомментировала ситуацию. Она отметила, что "рассудительное планирование" вдохновлено кампанией британского правительства времен Холодной войны "Защити и выживи". Ее резко осудили, ведь она создавала ошибочное впечатление о ядерной угрозе. Один из предложенных в ней методов защиты – окрашивание окон, не имеющее ничего общего со спасением.

Напомним, что в конце прошлого месяца Джейк Салливан, советник по национальной безопасности США, заявил о "катастрофических последствиях" для России в случае удара тактическим ядерным оружием. Он подчеркнул, что мощность этой атаки сравнима с шестью или семью взрывами в Хиросиме.

Отметим, что накануне в Офисе Президента сообщили о "резком снижении ядерной угрозы" . Соответствующую информацию сообщил советник главы ОП Михаил Подоляк. Он отметил, что Россия знает, какими будут последствия, если она таки решится на этот шаг.

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