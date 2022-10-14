Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, Захід намагається показати всій Росії, що не буде продовжувати ядерну істерію.
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Що означає заява Макрона про відповідь на ядерний удар Росії
Клочок вважає, що основний мотив, яким керувався Макрон, заявляючи про незастосування Францією ядерної зброї у відповідь на подібний удар Росії по Україні, – це стабільність.
Тут, звісно, що до Макрона можна використати чимало епітетів щодо того, наскільки адекватно він оцінює ситуацію. Але, я чесно кажучи, від Макрона іншого не чекав,
– сказав політичний експерт.
Він зауважив, що світ загалом зайняв таку позицію, що в разі застосування Кремлем ядерної зброї проти України, ніхто не відповідатиме ядерним ударом. Тому на заяви Макрона зараз не варто звертати уваги.
Клочок пояснив, що чекає на Путіна у випадку використання ядерної зброї: дивіться відео
Як діятиме Захід у випадку застосування Путіним ядерки
Клочок нагадав, що Сполучені Штати Америки також заявили, що не використовуватимуть ядерну зброю у відповідь по Росії.
Але є один дуже цікавий нюанс у риториці, яку не може сказати Макрон, бо Франція на це не здатна загалом. Але на це здатні Сполучені Штати Америки,
– наголосив він.
Політичний експерт зауважив, що напередодні Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки експрезидента США Дональда Трампа, прямо сказав, що у випадку застосування ядерної зброї Путін буде знищений фізично.
Тобто він буде вбитий. Це інформація, яка була неодноразово передана Путіну. Але, коли такі, нехай і колишні, високопосадовці говорять про це публічно, – це означає, що є чітке рішення, план того, що чекає Путіна у випадку застосування ядерної зброї,
– пояснив Клочок.
Тому що, за його словами, Захід намагається показати всій Росії, що не буде продовжувати ядерну істерію. Глава Кремля просто буде знищений. І Путін це знає й розуміє.
Тому питання про заяви Макрона вкотре мені особисто показують те, як буде діяти світ далі, як будуть розгортатися події. Про ядерний шантаж ми говоримо, як про шантаж,
– зауважив політичний експерт.
Він додав, що російська влада вже сказала все, що треба було заявити з цього приводу. Й останніми днями Кремль заперечує повністю використання ядерної зброї. Активно говорить про це Захід, натякаючи главі Кремля.
Погрози Путіна ядерною зброєю: що відомо
- Путін 21 вересня пригрозив світу ядерною зброєю. Він сказав, що Росія використає усі наявні засоби для "свого захисту". У своїй "промові" глава Кремля наголосив, що не блефує.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що погрози ядерною зброєю від очільника Кремля Владіміра Путіна не є чимось новим. Але, за словами українського лідера, не можна відкидати ризики.
- На ймовірні дії Росії мають реагувати інші ядерні держави, щоб продовжувати стримувати Москву від агресивних намірів. Так вважає радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.
- На пресконференції в ООН Сєргєй Лавров став погрожувати "ядерною доктриною". Він заявив, що всі російські закони й доктрини, включно з ядерною, поширюватимуться і на "приєднані" через псевдореферендуми території України.