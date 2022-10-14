Про це 24 каналу розповів політичний експерт Валерій Клочок. За його словами, Захід намагається показати всій Росії, що не буде продовжувати ядерну істерію.

Читайте також Варварів не зупиниш, роздираючи Україну, – Подоляк розкритикував позиції Макрона і Маска

Що означає заява Макрона про відповідь на ядерний удар Росії

Клочок вважає, що основний мотив, яким керувався Макрон, заявляючи про незастосування Францією ядерної зброї у відповідь на подібний удар Росії по Україні, – це стабільність.

Тут, звісно, що до Макрона можна використати чимало епітетів щодо того, наскільки адекватно він оцінює ситуацію. Але, я чесно кажучи, від Макрона іншого не чекав,

– сказав політичний експерт.

Він зауважив, що світ загалом зайняв таку позицію, що в разі застосування Кремлем ядерної зброї проти України, ніхто не відповідатиме ядерним ударом. Тому на заяви Макрона зараз не варто звертати уваги.

Клочок пояснив, що чекає на Путіна у випадку використання ядерної зброї: дивіться відео

Як діятиме Захід у випадку застосування Путіним ядерки

Клочок нагадав, що Сполучені Штати Америки також заявили, що не використовуватимуть ядерну зброю у відповідь по Росії.

Але є один дуже цікавий нюанс у риториці, яку не може сказати Макрон, бо Франція на це не здатна загалом. Але на це здатні Сполучені Штати Америки,

– наголосив він.

Політичний експерт зауважив, що напередодні Джон Болтон, який був радником з нацбезпеки експрезидента США Дональда Трампа, прямо сказав, що у випадку застосування ядерної зброї Путін буде знищений фізично.

Тобто він буде вбитий. Це інформація, яка була неодноразово передана Путіну. Але, коли такі, нехай і колишні, високопосадовці говорять про це публічно, – це означає, що є чітке рішення, план того, що чекає Путіна у випадку застосування ядерної зброї,

– пояснив Клочок.

Тому що, за його словами, Захід намагається показати всій Росії, що не буде продовжувати ядерну істерію. Глава Кремля просто буде знищений. І Путін це знає й розуміє.

Тому питання про заяви Макрона вкотре мені особисто показують те, як буде діяти світ далі, як будуть розгортатися події. Про ядерний шантаж ми говоримо, як про шантаж,

– зауважив політичний експерт.

Він додав, що російська влада вже сказала все, що треба було заявити з цього приводу. Й останніми днями Кремль заперечує повністю використання ядерної зброї. Активно говорить про це Захід, натякаючи главі Кремля.

Погрози Путіна ядерною зброєю: що відомо