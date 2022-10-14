Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, Запад пытается показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию.
Читайте также Варваров не остановишь, разрывая Украину, – Подоляк раскритиковал позиции Макрона и Маска
Что означает заявление Макрона об ответе на ядерный удар России
Клочок считает, что основной мотив, которым руководствовался Макрон, заявляя о неприменении Францией ядерного оружия в ответ на подобный удар России по Украине – это стабильность.
Здесь, конечно, к Макрону можно использовать немало эпитетов относительно того, насколько адекватно он оценивает ситуацию. Но, я честно говоря, от Макрона другого не ожидал,
– сказал политический эксперт.
Он отметил, что мир в целом занял такую позицию, что в случае применения Кремлем ядерного оружия против Украины никто не будет отвечать ядерным ударом. Поэтому на заявления Макрона сейчас не следует обращать внимания.
Клочок объяснил, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия: смотрите видео
Как будет действовать Запад в случае применения Путиным ядерки
Клочок напомнил, что Соединенные Штаты Америки также заявили, что не будут использовать ядерное оружие в ответ по России.
Но есть один очень интересный нюанс в риторике, которую не может сказать Макрон, потому что Франция на это не способна вообще. Но на это способны Соединенные Штаты Америки,
– подчеркнул он.
Политический эксперт отметил, что накануне Джон Болтон, являвшийся советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа, прямо сказал, что в случае применения ядерного оружия Путин будет уничтожен физически.
То есть он будет убит. Это информация, которая была неоднократно передана Путину. Но, когда такие, пусть и бывшие, чиновники говорят об этом публично, – это значит, что есть четкое решение, план того, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия,
– объяснил Клочок.
Потому что, по его словам, Запад пробует показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию. Глава Кремля будет просто уничтожен. И Путин это знает и понимает.
Поэтому вопросы о заявлениях Макрона в который раз мне лично показывают, как будет действовать мир дальше, как будут разворачиваться события. О ядерном шантаже мы говорим, как о шантаже,
– отметил политический эксперт.
Он добавил, что российские власти уже сказали все, что нужно было заявить по этому поводу. И в последние дни Кремль полностью отрицает использование ядерного оружия. Активно говорит об этом Запад, намекая главе Кремля.
Угрозы Путина ядерным оружием: что известно
- Путин 21 сентября пригрозил миру ядерным оружием. Он сказал, что Россия использует все имеющиеся средства для "своей защиты". В своей "речи" глава Кремля подчеркнул, что не блефует.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что угрозы ядерным оружием от главы Кремля Владимира Путина не являются чем-то новым. Но, по словам украинского лидера, нельзя исключать риски.
- На возможные действия России должны реагировать другие ядерные государства, чтобы продолжать сдерживать Москву от агрессивных намерений. Так считает советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
- На пресс-конференции в ООН Сергей Лавров стал угрожать "ядерной доктриной". Он заявил, что все российские законы и доктрины, включая ядерную, будут распространяться и на "присоединенные" через псевдореферендумы территории Украины.