Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Валерий Клочок. По его словам, Запад пытается показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию.

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Что означает заявление Макрона об ответе на ядерный удар России

Клочок считает, что основной мотив, которым руководствовался Макрон, заявляя о неприменении Францией ядерного оружия в ответ на подобный удар России по Украине – это стабильность.

Здесь, конечно, к Макрону можно использовать немало эпитетов относительно того, насколько адекватно он оценивает ситуацию. Но, я честно говоря, от Макрона другого не ожидал,

– сказал политический эксперт.

Он отметил, что мир в целом занял такую позицию, что в случае применения Кремлем ядерного оружия против Украины никто не будет отвечать ядерным ударом. Поэтому на заявления Макрона сейчас не следует обращать внимания.

Клочок объяснил, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия: смотрите видео

Как будет действовать Запад в случае применения Путиным ядерки

Клочок напомнил, что Соединенные Штаты Америки также заявили, что не будут использовать ядерное оружие в ответ по России.

Но есть один очень интересный нюанс в риторике, которую не может сказать Макрон, потому что Франция на это не способна вообще. Но на это способны Соединенные Штаты Америки,

– подчеркнул он.

Политический эксперт отметил, что накануне Джон Болтон, являвшийся советником по нацбезопасности экс-президента США Дональда Трампа, прямо сказал, что в случае применения ядерного оружия Путин будет уничтожен физически.

То есть он будет убит. Это информация, которая была неоднократно передана Путину. Но, когда такие, пусть и бывшие, чиновники говорят об этом публично, – это значит, что есть четкое решение, план того, что ждет Путина в случае применения ядерного оружия,

– объяснил Клочок.

Потому что, по его словам, Запад пробует показать всей России, что не будет продолжать ядерную истерию. Глава Кремля будет просто уничтожен. И Путин это знает и понимает.

Поэтому вопросы о заявлениях Макрона в который раз мне лично показывают, как будет действовать мир дальше, как будут разворачиваться события. О ядерном шантаже мы говорим, как о шантаже,

– отметил политический эксперт.

Он добавил, что российские власти уже сказали все, что нужно было заявить по этому поводу. И в последние дни Кремль полностью отрицает использование ядерного оружия. Активно говорит об этом Запад, намекая главе Кремля.

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