Французький президент наголосив, що такі дії суперечитимуть інтересам Франції та пояснив, що має на увазі.

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Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону,
– заявив Макрон.

Він також підкреслив, що Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, нападаючи на росію.

"Ми не воюємо. Ми не учасники війни", – кілька разів уточнив Макрон.

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Водночас Франція вже поставила в Україну з початку війни 18 гармат Caesars і Макрон підтвердив майбутню поставку 6 додаткових одиниць у співпраці з Данією.

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Також Макрон заявив, що й надалі має намір розмовляти з Путіним, навіть після масових обстрілів України.

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