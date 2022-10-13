Французький президент наголосив, що такі дії суперечитимуть інтересам Франції та пояснив, що має на увазі.

Увага НАТО готується до "фізичної відповіді" на ядерний удар Росії, – ЗМІ

Наша доктрина базується на фундаментальних інтересах Франції. Вони чітко визначені, і вони взагалі не передбачають безпосереднього втручання, якби, наприклад, була балістична ядерна атака по Україні, або по регіону,

– заявив Макрон.

Він також підкреслив, що Франція лише допомагає Україні захищатися, але не вступає в конфлікт, нападаючи на росію.

"Ми не воюємо. Ми не учасники війни", – кілька разів уточнив Макрон.

Як Франція підтримує Україну у війні

Водночас Франція вже поставила в Україну з початку війни 18 гармат Caesars і Макрон підтвердив майбутню поставку 6 додаткових одиниць у співпраці з Данією.

До теми Масована атака на Україну: Франція заявила про збільшення військової допомоги

Також Макрон заявив, що й надалі має намір розмовляти з Путіним, навіть після масових обстрілів України.

Хто із союзників застосує ядерну зброю у випадку її застосування Росією

У НАТО заявили, що будь-яке застосування ядерної зброї Росією матиме для неї "безпрецедентні наслідки" й, "найбільш імовірно, викличе фізичну відповідь багатьох союзників і потенційно самого НАТО".

Президент США Джо Байден заявив, що не вірить у те, що Путін піде на застосування ядерної зброї. Водночас наголосив, що Міністерство оборони заздалегідь розробило непередбачені ситуації, якщо цей сценарій реалізується.

Прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс теж заявила про готовність застосувати ядерну зброю у випадку загрози.

Актуально – прогнози аналітиків щодо ядерного шантажу Путіна: дивіться відео