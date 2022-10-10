Про це повідомили у Єлисейському палаці. Зазначили, що Макрон висловив надзвичайну стурбованість тим, що удари призвели до жертв серед цивільного населення.

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"Він (Макрон – 24 канал) підтвердив цілковиту підтримку для президента Зеленського, а також зобов'язання Франції збільшити свою підтримку України у відповідь на потреби, висловлені Києвом. Зокрема, щодо військового обладнання", – зазначили у представництві.

У Єлисейському палаці додали, що Макрон продовжує підтримувати тісний контакт із Зеленським, європейськими партнерами та G7.

Реакція США на ракетні атаки

Росія атакувала 15 регіонів України. Вони били по цивільних та об'єктах критичної інфраструктури. Через це у низці міст та сіл є проблеми з електроенергією, теплою водою та мобільним зв'язком. За словами правоохоронців окупанти вбили 10 жовтня 10 мирних українців та поранили приблизно 90.

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Зеленський у Києві зустрівся з пані послом Бріджит Брінк та заступником голови дипломатичної місії США Крістофером Смітом.

"Сполучені Штати засуджують російські удари по об'єктах інфраструктури України й мають намір притягнути Росію до відповідальності за воєнні злочини та звірства, скоєні в нашій країні. Вдячний за підтримку!", – заявив Зеленський.

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