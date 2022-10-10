Щоправда, довелось терміново змінювати логістику зустрічей і перемовин. Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.

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Позиція Латвії буде незмінною

Під час візиту заступниця міністра оборони Латвії Байба Блоднієце запевнила, що позиція її країни буде незмінною. Так, Латвія й надалі засуджуватиме російську агресію та надаватиме Україні всебічну підтримку. Також країни разом борються з інформаційною експансією країни-агресорки, обмінюючись знаннями і досвідом.

Як зазначила Ганна Маляр, Латвія також переймає в України досвід:

протистояння агресії;

відновлення пошкодженої інфраструктури.

Так, під час візиту заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко поділився з латвійськими партнерами досвідом підготовки інфраструктури до ракетних атак та показав як відновлюються пошкоджені сьогодні об‘єкти.

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Реакція світу на ракені обстріли

На обстріл України Росією відреагували в США. Так, високопоставлений чиновник адміністрації заявив CNN, що Білий дім уважно стежив за повідомленнями масований обстріл України та визнав їх "тривожними".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС продовжить рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії, а нові відповідні рішення уже в роботі. Такими висновками Кулеба поділився після розмови з головою Європейського парламенту Жозефом Боррелем.

На масовані ракетні удари Росії відреагували й у Естонії. Так, окупанти повинні відповідати за усі воєнні злочини, скоєні в Україні, а Росія має бути визнана державою, що спонсорує тероризм. Відповідне рішення вже готують в Естонії.

Президент Литви Гітанас Наусєда прямо назвав ракетний обстріл з боку Росії – тероризмом. Він заявив, що варварство Росії не має меж та закликав передати Україні більше зброї задля перемоги над злом. Міністерство закордонних справ Чехії ж вважає, що Захід має повністю зняти всі обмеження на постачання зброї Україні. Більше про те, як відреагував світ на терористичний акт Росії світ – читайте за посиланням.

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