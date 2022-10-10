Щоправда, довелось терміново змінювати логістику зустрічей і перемовин. Про це заявила заступниця Міністра оборони України Ганна Маляр.
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Позиція Латвії буде незмінною
Під час візиту заступниця міністра оборони Латвії Байба Блоднієце запевнила, що позиція її країни буде незмінною. Так, Латвія й надалі засуджуватиме російську агресію та надаватиме Україні всебічну підтримку. Також країни разом борються з інформаційною експансією країни-агресорки, обмінюючись знаннями і досвідом.
Як зазначила Ганна Маляр, Латвія також переймає в України досвід:
- протистояння агресії;
- відновлення пошкодженої інфраструктури.
Так, під час візиту заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко поділився з латвійськими партнерами досвідом підготовки інфраструктури до ракетних атак та показав як відновлюються пошкоджені сьогодні об‘єкти.
Реакція світу на ракені обстріли
- На обстріл України Росією відреагували в США. Так, високопоставлений чиновник адміністрації заявив CNN, що Білий дім уважно стежив за повідомленнями масований обстріл України та визнав їх "тривожними".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що ЄС продовжить рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії, а нові відповідні рішення уже в роботі. Такими висновками Кулеба поділився після розмови з головою Європейського парламенту Жозефом Боррелем.
- На масовані ракетні удари Росії відреагували й у Естонії. Так, окупанти повинні відповідати за усі воєнні злочини, скоєні в Україні, а Росія має бути визнана державою, що спонсорує тероризм. Відповідне рішення вже готують в Естонії.
- Президент Литви Гітанас Наусєда прямо назвав ракетний обстріл з боку Росії – тероризмом. Він заявив, що варварство Росії не має меж та закликав передати Україні більше зброї задля перемоги над злом. Міністерство закордонних справ Чехії ж вважає, що Захід має повністю зняти всі обмеження на постачання зброї Україні. Більше про те, як відреагував світ на терористичний акт Росії світ – читайте за посиланням.
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