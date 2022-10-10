Про це 10 жовтня написав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він поговорив телефоном з головою Європейського парламенту Жозефом Боррелем.

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"Боррель підтвердив, що ЄС продовжує рішуче підтримувати Україну після варварських ударів Росії. Нові відповідні рішення ЄС уже в роботі", – написав Кулеба.

Масований обстріл України

Влучання ворожих ракет зафіксували у столиці та ще 14 регіонах країни. Голова Національної поліції Ігор Клименко розповів, що ворог вбив 11 людей та поранив 87 мирних мешканців. На місцях працюють правоохоронці та фіксують злочини росіян. За словами Клименка, це був наймасовіший ракетний обстріл з початку повномасштабного вторгнення.

"Відомо про пошкодження близько 70 об'єктів, з яких 29 об’єктів критичної інфраструктури, 4 багатоповерхових та 35 приватних житлових будинків, а також столична школа", – написав Клименко.

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Україні потрібна ППО

Російський публіцист Андрій Піонтковський наголосив, що Україні насамперед потрібні ППО. Якщо цього не буде, то країна буде беззахисною перед масованими ударами.

"Негайно NASAMS й ATACMS. Лише наявність цих можливостей вдарити по російських містах стримуватиме російські удари по українських", – зазначив Піонтковський.

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