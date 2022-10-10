Україні терміново потрібно надати більше зброї, зокрема – систем ППО. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.

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Терміново потрібні системи ППО

Напередодні стало відомо, що Україні передадуть два комплекси NASAMS впродовж двох місяців.

Які до біса два місяці? Це все мало бути 6 місяців тому. Це момент істини для всього Заходу. Завтра буде "Велика сімка", вони мають щось вирішити,

– переконаний Піонтковський.

Так, цивілізовані країни справді надають нашій державі неоціненну допомогу, без якої ми б не впоралися. При всій подяці, зауважує російський публіцист, усе це буде знецінене, якщо Україна залишиться беззахисною перед цими масованими ударами по її інфраструктурі.

Негайно NASAMS й ATACMS. Лише наявність цих можливостей вдарити по російських містах стримуватиме російські удари по українських,

– наголошує він

Окрім цього, нашим ЗСУ потрібні сучасні танки, про які говорять західні партнери. Піонтковський запевняє, що путінський режим обвалиться після того, як буде звільнено Херсон.

"Усе негайно на поле бою. Я думаю, це буде рішенням завтрашніх переговорів G7. Інакше це буде просто зрада", – підсумував Андрій Піонтковський.

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