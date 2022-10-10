Україні терміново потрібно надати більше зброї, зокрема – систем ППО. Про це 24 каналу сказав російський публіцист Андрій Піонтковський.
Варте уваги Через обстріли росіян: у роботі пунктів пропуску на західних кордонах України ймовірні перебої
Терміново потрібні системи ППО
Напередодні стало відомо, що Україні передадуть два комплекси NASAMS впродовж двох місяців.
Які до біса два місяці? Це все мало бути 6 місяців тому. Це момент істини для всього Заходу. Завтра буде "Велика сімка", вони мають щось вирішити,
– переконаний Піонтковський.
Так, цивілізовані країни справді надають нашій державі неоціненну допомогу, без якої ми б не впоралися. При всій подяці, зауважує російський публіцист, усе це буде знецінене, якщо Україна залишиться беззахисною перед цими масованими ударами по її інфраструктурі.
Негайно NASAMS й ATACMS. Лише наявність цих можливостей вдарити по російських містах стримуватиме російські удари по українських,
– наголошує він
Окрім цього, нашим ЗСУ потрібні сучасні танки, про які говорять західні партнери. Піонтковський запевняє, що путінський режим обвалиться після того, як буде звільнено Херсон.
"Усе негайно на поле бою. Я думаю, це буде рішенням завтрашніх переговорів G7. Інакше це буде просто зрада", – підсумував Андрій Піонтковський.
Піонтковський відреагував на масований обстріл України: дивіться відео
Ракетна атака України: коротко
- Зранку 10 жовтня по всій Україні оголосили повітряну тривогу. Після цього російські військові почали масово атакувати українські міста. Окупанти завдали ракетних ударів по Києву, Львову, Одесі, Дніпрі, Харкову та інших містах.
- У столиці руйнувань зазнали будівлі КНУ ім. Т.Г. Шевченка та бізнес-центру 101 Tower. За повідомленням очільника Київської ОВА Олексія Кулеби, внаслідок обстрілів по критичній та цивільній інфраструктурі Київщини є загиблі та постраждалі.
- За даними Міноборони, росіяни випустили по Україні 83 ракети. При цьому підрозділи ППО збили 43 ракети.
- У Повітряних Силах ЗСУ повідомили, що окупанти атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону. Ворог використав ракети Х-101, Х-555, "Калібри", "Іскандери" та С-300.
- Унаслідок обстрілу пошкоджено 11 критичних об'єктів інфраструктури. Частина українських областей без світла, потрібно бути готовими до перебоїв електропостачання.
- За даними Нацполіції, масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.
- Очільник Миколаївської ОВА заявив, що військові кораблі російської армії перезарядились "Калібрами" і знову виходять у море для атак. Загроза ракетних ударів висока