Держприкордонслужба попередила про ймовірні перебої у роботі пунктів пропуску на кордоні України з ЄС та Молдовою унаслідок цих атак. Водночас, видання Reuters пише, що два пункти пропуску на українсько-польському кордоні були тимчасово знеструмлені.

Читайте також Найскладніший вечір для української енергетики: влада просить обмежити споживання енергії

Ймовірні перебої у роботі пунктів пропуску на західних кордонах України

Як повідомили у ДПСУ, масовані ворожі удари та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури у західних регіонах України 10 жовтня можуть спричинити перебої у роботі пунктів пропуску на кордоні з Євросоюзом та Молдовою. Українців просять врахувати цю інформацію під час планування поїздок.

Водночас, речниця польської прикордонної служби Анна Міхальська повідомила виданню Reuters, що ранкові ракетні атаки росіян призвели до знеструмлення двох пунктів пропуску з українського боку, проте постачання електроенергії туди дуже швидко відновили. Вона зауважила, що йдеться про пропускні пункти "Медика" та "Корчова".

Польська посадовиця також додала, що пожвавлення руху на кордоні України з Польщею на тлі масованих ракетних ударів росіян не було зафіксовано. Зауважимо, що низка телеграм-каналів почали писати про буцімто закриття пунктів пропуску унаслідок обстрілів. Проте, у ДПСУ цю інформацію спростували.

Пункти пропуску на кордоні максимально забезпечують пасажиро-транспортне оформлення,

– наголосили у Держприкордонслужбі.

Прикордонники також зазначили, що всі контрольні служби турбуються про комфорт та безпеку українців. Тому, під час прикордонно-митного оформлення, можуть застосовуватися заходи безпеки через повітряну тривогу.

Нагадаємо, що країна-терорист Росія вранці 10 жовтня випустила по Україні щонайменше 84 крилаті ракети та 24 безпілотники. За даними Генштабу ЗСУ станом на 14:00, 56 з цих цілей українській ППО вдалось збити, з них 43 – безпосередньо ракети.

Зверніть увагу – Михайло Подоляк прокоментував масовану ракетну атаку росіян по Україні: дивіться відео