Украине срочно нужно предоставить больше оружия, в том числе систем ПВО. Об этом 24 каналу сказал российский публицист Андрей Пионтковский.

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Срочно требуются системы ПВО

Накануне стало известно, что Украине передадут два комплекса NASAMS в течение двух месяцев.

Какие чертовски два месяца? Это все должно быть 6 месяцев назад. Это момент истины для всего Запада. Завтра будет "Большая семерка", они должны что-то решить,

– убежден Пионтковский.

Да, цивилизованные страны действительно оказывают нашему государству неоценимую помощь, без которой мы бы не справились. При всей благодарности, отмечает российский публицист, все это будет обесценено, если Украина останется беззащитной перед этими массированными ударами по ее инфраструктуре.

Немедленно NASAMS и ATACMS. Только наличие этих возможностей ударить по российским городам будет сдерживать российские удары по украинским,

– подчеркивает он

Кроме того, нашим ВСУ нужны современные танки, о которых говорят западные партнеры. Пионтковский уверяет, что путинский режим рухнет после того, как будет уволен Херсон.

"Все немедленно на поле боя. Я думаю, это будет решением завтрашних переговоров G7. Иначе это будет просто предательство", – подытожил Андрей Пионтковский.

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