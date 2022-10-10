Анка Фельдгузен розповіла, що перебувала в укритті разом із сотнями киян. Водночас вона не вказала, мовиться про станцію метро чи інше місце.

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Як Фельдгузен перечікувала ракетну небезпеку

Пані посол Німеччини зазначила, що вражена спокоєм, з яким мешканці столиці перечікують повітряну тривогу в сховищі.

Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва,
– написала Анка Фельдгузен.

Посольство Німеччини розташоване в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького поблизу місця, куди влучили російські ракети.

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