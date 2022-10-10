Анка Фельдгузен розповіла, що перебувала в укритті разом із сотнями киян. Водночас вона не вказала, мовиться про станцію метро чи інше місце.

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Як Фельдгузен перечікувала ракетну небезпеку

Пані посол Німеччини зазначила, що вражена спокоєм, з яким мешканці столиці перечікують повітряну тривогу в сховищі.

Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва,

– написала Анка Фельдгузен.

Посольство Німеччини розташоване в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького поблизу місця, куди влучили російські ракети.

Масовані ракетні обстріли 10 жовтня: головне

Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.

Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.

Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.

Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.

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