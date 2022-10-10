Анка Фельдгузен розповіла, що перебувала в укритті разом із сотнями киян. Водночас вона не вказала, мовиться про станцію метро чи інше місце.
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Як Фельдгузен перечікувала ракетну небезпеку
Пані посол Німеччини зазначила, що вражена спокоєм, з яким мешканці столиці перечікують повітряну тривогу в сховищі.
Із сотнями киян в укритті. Мене вражає спокій, який панує тут, поки Росія обстрілює дитячі майданчики в центрі Києва,
– написала Анка Фельдгузен.
Посольство Німеччини розташоване в центрі Києва на вулиці Богдана Хмельницького поблизу місця, куди влучили російські ракети.
Масовані ракетні обстріли 10 жовтня: головне
- Вранці 10 жовтня російські війська масовано обстріляли українські міста. Всього за один ранок ворог випустив понад 80 ракет, більшу частину яких знищили сили ППО.
- Російські окупанти вдарили по українських містах високоточними крилатими ракетами наземного, морського та повітряного базування, зокрема Х101, Х555. Вони атакували Україну з акваторії Чорного моря та з Каспійського регіону.
- Внаслідок ракетних обстрілів пошкоджено 11 важливих об'єктів інфраструктури. Мовиться про 8 регіонів та Київ. Частина областей була знеструмлена.
- Масовий ракетний удар російських терористів забрав життя понад десяти людей. Ще близько 60 людей отримали поранення.
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