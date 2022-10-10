Анка Фельдгузен рассказала, что находилась в укрытии вместе с сотнями киевлян. В то же время она не указала, говорится о станции метро или другом месте.
Россия перешла рубикон: Подоляк назвал возможные последствия массированной ракетной атаки
Как Фельдгузен пережидала ракетную опасность
Посол Германии отметила, что поражена спокойствием, с которым жители столицы пережидают воздушную тревогу в хранилище.
С сотнями киевлян в укрытии. Меня поражает покой, царящий здесь, пока Россия обстреливает детские площадки в центре Киева,
– написала Анка Фельдгузен.
Посольство Германии расположено в центре Киева на улице Богдана Хмельницкого вблизи места, куда попали российские ракеты.
Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное
- Утром 10 октября русские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В результате ракетных обстрелов повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
- Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.
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