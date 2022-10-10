Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страны-партнеры Украины, конечно, поняли, что с такой Россией не о чем говорить.

Обратите внимание Наратив Путина: в МВД объяснили, почему обстрелы России – не месть за Крымский мост

Какие возможны последствия для России

Подоляк отметил, что массированная ракетная атака оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины будет иметь ряд очень важных последствий в политическом смысле.

Украина, безусловно, не станет на колени и не будет принимать какие-либо ультиматумы Российской Федерации. Это очевидно,

– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.

Он отметил, что этими ракетными ударами Россия стремилась увеличить панические настроения среди украинцев и обеспечить давление на власть, чтобы она согласилась на переговоры и были зафиксированы ультимативные требования Российской Федерации.

Этого не будет. Потому что Россия так и не поняла после семи месяцев войны, что Украина – это точно другое государство, живущее совершенно не так, как Российская Федерация,

– сказал Подоляк.

По его мнению, партнеры Украины восприняли все, что россияне поступили в отношении наших городов как личный вызов.

Какими могут быть последствия массированной ракетной атаки России: смотрите видео

"Рубикон перейден"

Подоляк считает, что наши партнеры примут скорые решения о помощи Украине дивизионами противовоздушной и противоракетной обороны. К тому же они конечно поняли, что с такой Россией не о чем говорить.

То есть все – рубикон перейден,

– заявил советник главы ОП.

По его словам, сейчас очевидно, что Москва должна прийти к юридической ответственности за откровенные проявления террористической деятельности. Ведь в это утро Россия четко показала, что является страной террористкой. А для Украины это откроет большие возможности, чтобы гораздо быстрее получить определенные виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты.

Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное