Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что страны-партнеры Украины, конечно, поняли, что с такой Россией не о чем говорить.
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Какие возможны последствия для России
Подоляк отметил, что массированная ракетная атака оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины будет иметь ряд очень важных последствий в политическом смысле.
Украина, безусловно, не станет на колени и не будет принимать какие-либо ультиматумы Российской Федерации. Это очевидно,
– подчеркнул советник главы Офиса Президента Украины.
Он отметил, что этими ракетными ударами Россия стремилась увеличить панические настроения среди украинцев и обеспечить давление на власть, чтобы она согласилась на переговоры и были зафиксированы ультимативные требования Российской Федерации.
Этого не будет. Потому что Россия так и не поняла после семи месяцев войны, что Украина – это точно другое государство, живущее совершенно не так, как Российская Федерация,
– сказал Подоляк.
По его мнению, партнеры Украины восприняли все, что россияне поступили в отношении наших городов как личный вызов.
Какими могут быть последствия массированной ракетной атаки России: смотрите видео
"Рубикон перейден"
Подоляк считает, что наши партнеры примут скорые решения о помощи Украине дивизионами противовоздушной и противоракетной обороны. К тому же они конечно поняли, что с такой Россией не о чем говорить.
То есть все – рубикон перейден,
– заявил советник главы ОП.
По его словам, сейчас очевидно, что Москва должна прийти к юридической ответственности за откровенные проявления террористической деятельности. Ведь в это утро Россия четко показала, что является страной террористкой. А для Украины это откроет большие возможности, чтобы гораздо быстрее получить определенные виды оружия, в частности, дальнобойные ракеты.
Массированные ракетные обстрелы 10 октября: главное
- Утром 10 октября российские войска массированно обстреляли украинские города. Всего за одно утро враг выпустил более 80 ракет, большую часть которых уничтожили силы ПВО.
- Российские оккупанты ударили по украинским городам высокоточными крылатыми ракетами наземного, морского и воздушного базирования, в том числе Х101, Х555. Они атаковали Украину из акватории Черного моря и Каспийского региона.
- В результате ракетных обстрелов повреждены 11 важных объектов инфраструктуры. Речь идет о 8 регионах и Киеве. Часть областей была обесточена.
- Массовый ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек . Еще около 60 человек получили ранения.