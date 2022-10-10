Правда, пришлось срочно менять логистику встреч и переговоров. Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

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Позиция Латвии будет неизменной

В ходе визита заместитель министра обороны Латвии Байба Блодниеце заверила, что позиция ее страны будет неизменной. Так, Латвия и дальше будет осуждать российскую агрессию и оказывать Украине всестороннюю поддержку. Также страны вместе сражаются с информационной экспансией страны-агрессора, обмениваясь знаниями и опытом.

Как отметила Анна Маляр, Латвия также перенимает у Украины опыт:

противостояния агрессии;

восстановления поврежденной инфраструктуры.

Так, во время визита заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко поделился с латвийскими партнерами опытом подготовки инфраструктуры к ракетным атакам и показал, как восстанавливаются поврежденные сегодня объекты.

Обратите внимание! В Харькове Украина передала латвийским коллегам опыт функционирования инфраструктуры города во время войны.

Реакция мира на ракенные обстрелы

На обстрел Украины Россией отреагировали в США. Так, высокопоставленный чиновник администрации заявил CNN, что Белый дом внимательно следил за сообщениями массированного обстрела Украины и признал их "тревожными".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЕС продолжит решительно поддерживать Украину после варварских ударов России, а новые соответствующие решения уже в работе. Такими выводами Кулеба поделился после беседы с главой Европейского парламента Жозефом Боррелем.

На массированные ракетные удары России отреагировали и в Эстонии. Так, оккупанты должны отвечать за все военные преступления, совершенные в Украине, а Россия должна быть признана государством, спонсирующим терроризм. Соответствующее решение уже готовится в Эстонии.

Президент Литвы Гитанас Науседа прямо назвал ракетный обстрел со стороны России – терроризмом. Он заявил, что у варварства России нет предела и призвал передать Украине больше оружия для победы над злом. Министерство иностранных дел Чехии считает, что Запад должен полностью снять все ограничения на поставку оружия Украине. Больше о том, как отреагировал мир на террористический акт России мир – читайте по ссылке.

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