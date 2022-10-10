Об этом сказал журналистам CNN высокопоставленный чиновник администрации. Пока его имени не называют.

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По словам чиновниками, Белый дом внимательно следил за сообщениями массированного обстрела Украины и признал их "тревожными". Он добавил, что это напоминание о том, каким "жестоким" может быть президент России Владимир Путин.

Реакция посольства США

Дипломат Бриджит Бринк отметила, что все работники посольства находятся в безопасности. Не говорится об эвакуации.

"Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", – написала Бринк.

Обратите внимание – мэр Киева Кличко об обстреле столицы: смотрите видео

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