Об этом сказал журналистам CNN высокопоставленный чиновник администрации. Пока его имени не называют.
К теме ЕС работает над новыми решениями в ответ на массированную атаку России, – Кулеба
По словам чиновниками, Белый дом внимательно следил за сообщениями массированного обстрела Украины и признал их "тревожными". Он добавил, что это напоминание о том, каким "жестоким" может быть президент России Владимир Путин.
Реакция посольства США
Дипломат Бриджит Бринк отметила, что все работники посольства находятся в безопасности. Не говорится об эвакуации.
"Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", – написала Бринк.
Обратите внимание – мэр Киева Кличко об обстреле столицы: смотрите видео
Что известно о ракетных атаках по Украине: коротко
- Российские оккупанты попали в 15 регионов страны. Они убили 11 человек и ранили 87 мирных жителей. Об этом написал глава Национальной полиции Игорь Клименко.
- От россиян пострадала Хмельнитчина. По области ударили шестью ракетами. Три из них ликвидировали над Волочиской, Староушицкой и Полонской общинами. Однако другие попали в объект критической инфраструктуры в Хмельницком.
- На Днепропетровщине погибли 4 человека. Еще 15 пострадали и находятся в тяжелом состоянии.
- В Киеве враг обстрелял разные районы города. Погибли 5 человек.
- Россия выпустила по Львовской области 15 ракет. Львов остался без электроэнергии, мобильной связи и горячей воды.