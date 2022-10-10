На ракетные обстрелы отреагировали в посольстве США в Украине. Дипломатка Бриджит Бринк отметила, что команда посольства в настоящее время находится в безопасности после ракетных ударов по Киеву.

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"Благодарна всем, кто отреагировал и работает ради нашей безопасности, мое сердце разрывается от боли за пострадавших в Киеве и по всей Украине", - написала Бринк.

Что известно об обстреле Киева

Взрывы в разных районах столицы раздавались утром 10 октября. В частности, пострадал центр Киева – Шевченковский и Соломенский районы. Враги попали по детской площадке в парке Шевченко. Там образовалась воронка.

Также враг пытался попасть по пешеходному мосту , который в народе называют "мостом Кличко". В момент обстрела там находились люди.

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Министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что в результате атаки пострадал ряд гражданских объектов. Он опубликовал фото и видео разрушений . Речь идет об Институте филологии Национального университета Шевченко, музее Ханенко, музее имени Тараса Шевченко, парке имени Тараса Шевченко. По словам министра, россияне ведут войну против украинской культуры.

В ГСЧС рассказали о 5 жертвах и более 50 травмированных в результате ракетных обстрелов. Спикер Светлана Водолага отметила, что 12 человек удалось спасти.

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