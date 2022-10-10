На ракетний обстріл відреагували у посольстві США в Україні. Дипломатка Бріджит Брінк зазначила, що команда посольства наразі перебуває в безпеці після ракетних ударів по Києву.

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"Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", – написала Брінк.

Що відомо про обстріл Києва

Вибухи у різних районах столиці лунали вранці 10 жовтня. Зокрема, постраждав центр Києва –Шевченківський та Солом'янський райони. Вороги влучили по дитячому майданчику у парку Шевченка. Там утворилася вирва.

Також ворог намагався влучити по пішохідному мосту, який в народі називають "мостом Кличка". На момент обстрілу там перебували люди.

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Міністр культури Олександр Ткаченко розповів, що внаслідок атаки постраждала низка цивільних об'єктів. Він опублікував фото та відео руйнувань. Мовиться про Інститут філології Національного університету Шевченка, музей Ханенків, музей імені Тараса Шевченка, парк імені Тараса Шевченка. За словами міністра, росіяни ведуть війну проти української культури.

У ДСНС розповіли про 5 жертв та понад 50 травмованих внаслідок ракетного обстрілу. Речниця Світлана Водолага зазначила, що 12 людей вдалося врятувати.

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