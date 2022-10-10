Про це сказав для журналістів CNN високопоставлений чиновник адміністрації. Наразі його імені не називають.

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За словами чиновниками, Білий дім уважно стежив за повідомленнями масований обстріл України та визнав їх "тривожними". Він додав, що це нагадування про те, наскільки "жорстоким" може бути президент Росії Владімір Путін.

Реакція посольства США

Дипломатка Бріджит Брінк зазначила, що наразі всі працівники посольства перебувають у безпеці. Не мовиться про евакуацію.

"Вдячна всім, хто відреагував та працює заради нашої безпеки, моє серце розривається від болю за тих, хто постраждав в Києві й по всій Україні", – написала Брінк.

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