Атака по місту та області відбулась 10 жовтня. За даними глави Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, чотири людини на Дніпропетровщині загинули.

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У Дніпрі 15 осіб потрапили в лікарню

15 пасажирів автобуса, що опинився біля епіцентру вибуху російської ракети у Дніпрі, перебувають у лікарні,

– мовиться в повідомленні.

Заступник директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської ОВА Олексій Григорук розповів, що чотири людини з 15 – у важкому стані.

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Російська ракета розірвалася за кілька метрів від автобуса, але дивом усі вижили

Міський голова Дніпра Борис Філатов розповів, що російська ракета у Дніпрі вибухнула буквально за декілька метрів від пасажирського автобуса.

Хоча Бог помер, але дива іноді трапляються. Звичайний пасажирський автобус. Ракета вибухнула буквально за п'ять метрів,

– прокоментував Філатов.

Мер міста зазначив, що, на щастя, всі люди вижили. Він заявив, що офіційні дані про жертв чекає від Валентина Михайловича Резніченка.

Росіяни випустили по Дніпропетровщині 10 ракет

Глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко повідомив, що російські окупанти випустили по місту та області 10 ракет. Попередньо відомо, що 4 ракети збила наша система протиповітряної оборони.

Ворог вдарив по об'єктах критичної інфраструктури, житлових кварталах, зупинках транспорту. Бив тоді, коли люди йшли на роботу. Умисно. Щоб посіяти паніку,

– пояснив Резніченко.

Він також додав, що в області є серйозні руйнування, там працювали відповідні служби.

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