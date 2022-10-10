Прежде всего, Россия должна быть признана государством, спонсирующим терроризм. Соответствующее решение готовится в Эстонии.
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Россия – страна-террорист
По словам главы комитета иностранных дел парламента Эстонии Марка Михельсона, страна официально признает Россию государством-спонсором терроризма.
Парламент Эстонии завтра внесет резолюцию, называющую российский режим террористическим. Следите за нами!,
– заявил он.
Ракетная атака по Украине: что нужно знать
- 10 октября Россия совершила массированную ракетную атаку по Украине. Вражеским обстрелам подверглись: Киев, Львов, Одесса, Днепр, Харьков и другие города.
- По сообщению главы Киевской ОВА Алексея Кулебы, в результате обстрелов по критической и гражданской инфраструктуре Киевской области есть погибшие и пострадавшие.
- В Минобороны сообщили, что государство-агрессор выпустило по Украине 83 ракеты. При этом подразделения ПВО сбили 43 ракеты. Оккупанты атаковали Украину из акватории Черного моря и из Каспийского региона ракетами Х-101, Х-555, "Калибрами", "Искандерами" и С-300.
- На сегодняшний день массированный ракетный удар российских террористов унес жизни более десяти человек. Еще около 60 человек получили ранения.
- В результате мощных ударов повреждены 11 критических объектов инфраструктуры. Часть украинских областей без света. По словам министра, нужно быть готовыми к перебоям электроснабжения.